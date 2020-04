Conselleria no autoriza el ERTE de la EMT

La Dirección General de Trabajo, que depende de la Conselleria de Economía, no ha aprobado el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que acordaron la dirección de EMT València y el Comité de Empresa, que en principio se iba a desarrollar desde el 8 de abril hasta el próximo 10 de mayo. Según ha avanzado Radio València Cadena Ser, Trabajo no habría considerado justificado los motivos que han llevado a la compañía a acogerse al ERTE, al no cumplir los requisitos. Fuentes de la empresa aseguran que todavía no tienen confirmación oficial de la resolución de conselleria, aunque ya están reunidos evaluando la situación.

El expediente de regulación temporal de empleo trataba hacer frente a la caída de viajeros de más del 90% a causa de las limitaciones de movimiento durante el estado de alarma. Se calcula que las pérdidas durante este periodo son de tres millones de euros. Trabajo podría haber considerado que el ERTE presentado por "fuerza mayor" no cumple con los requisitos estipulados, y que deberían replantearlo como un expediente "por causas productivas", lo que supondría más coste para las arcas de la empresa.

Se trataba del primer ERTE en una empresa del sector público valenciano, que afectaba a unos 430 trabajadores de una plantilla de 1.700 en total. Las condiciones negociadas por los trabajadores con la dirección de la empresa recogían gran parte de las exigencias de los sindicatos. Era de carácter voluntario para todos los departamentos y aseguraba el 100 % del salario base toda la plantilla, exceptuando los conceptos variables. Además, los directivos y mandos de la EMT (29 en total) se rebajaban su salario un 10 por ciento mientras dure el ERTE.

A pesar de su carácter voluntario y por semanas, se había priorizado que formaran parte de este expediente temporal de empleo las personas mayores de 55 años y con afecciones a la salud conocidas (grupos de riesgo), además de todas aquellas con familiares a su cargo, para facilitar la conciliación.

Toda la información sobre el coronavirus en Valencia

ÚLTIMA HORA: Toda la información, en directo

Un mapa indica las zonas sin coronavirus de cara al fin del confinamiento

CASOS HOY: Otros 27 fallecidos y 191 nuevos infectados en un día

CASOS HOY: 27 muertos más y 191 nuevos infectados en la Comunitat Valenciana

Oltra acuerda el traslado forzoso de funcionarios a su conselleria

Los hospitales esperan una oleada de ancianos contagiados en residencias

Gandia diseña una playa segura frente al coronavirus

CURVA | Todos los gráficos para entender la evolución del virus

Mascarillas gratis en las farmacias valencianas para mayores y colectivos de riesgo

¿Puedo ir a comprar a otra población?: respondemos a todas tus dudas