La hostelería centra la campaña por el reciclado de vidrio durante el verano

«Plan Verano 2020» es el nombre de la acción con la que el ayuntamiento de València y Ecovidrio (entidad encargada de gestionar los envases en España) tratarán no sólo de mejorar los registros de reciclado, sino que el regreso del sector hostelero sea «lo más sostenible posible». Y es que la acción está destinada especialmente a este sector, que es el generador de más de la mitad del vidrio por el empleo continuado de envases.

En la campaña participarán más de doscientos establecimientos entre bares, restaurantes y chiringuitos. Ayer, por ello, se presentó la campaña junto a la playa, un espacio emblemático de la hostelería en las próximas semanas.

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, indicó en ese sentido que «en verano hay que seguir reciclando igual que el resto del año y por eso la campaña de Ecovidrio es muy importante». Ecovidrio realizará en València 200 visitas de información y sensibilización a los profesionales hostaleros, y librará 50 cubos especiales, como mínimo, para facilitar la labor de reciclaje de vidrio.



En verano, un tercio del total

Así mismo, la entidad contempla reforzar la frecuencia de recogida de envases de vidrio durante la época estival para conseguir así «un verano más sostenible». Y es que los datos señalan que en los meses de verano, a causa del turismo y el aumento del consumo correspondiente, se recoge una tercera parte de los residuos que se generan anualmente, y que el año pasado fue de 89.622 toneladas.

El del vidrio es el proceso de reciclaje más sencillo. La particular forma de lo contenedores propicia que gran parte del producto que se deposita en él sea el adecuado. No ocurre así tanto con otros, como el marrón de orgánico, que prácticamente se convierte en un segundo contenedor general. Campillo apelaba a que campañas como ésta hacen juego con la «Reciclà» de Fallas. «Este verano, aunque es un año especial por la Covid, no tenemos que bajar la guardia y tenemos que continuar potenciando la economía circular, de forma que el vidrio que se puede reintroducir en el sistema».