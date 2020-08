La UPV le comunica que está admitida en un grado y dos horas después le dice que es un fallo

Raquel Estevan, una joven valenciana de 26 años, solicitó el pasado mes de julio plaza en la titulación de Diseño y tecnologías creativas en la Universitat Politècnica de València -en las plazas reservadas a titulados universitarios- después de haber terminado la carrera de Magisterio. Pasados unos días se publicaron las listas provisionales de admitidos y en la primera resolución de plazas quedó la número uno en lista de espera para acceder al grado.

Durante los días 29 y 30 de julio, todos aquellos estudiantes admitidos en el grado tenían que realizar la matrícula para así, el 30 actualizar la lista de admitidos teniendo en cuenta las nuevas vacantes. Un día después, ayer viernes día 31 de julio, la UPV le envía un mensaje a EStevan en el que le comunica que está admitida en el grado que había solicitado y le proporciona el día de matrícula. "La UPV te recuerda que estás citado para auto-matricularte por internet desde cualquier ordenador para los estudios: Titulación: Grado en Diseño y Tecnologías Creativas (TIT-185)", recoge la notificación.

Sin embargo, la sorpresa de esta joven llegó cuando apenas dos horas más tarde, a las 14;26 horas, recibió un mensaje de la universidad en el que le comunican que no está admitida y que el mensaje anterior se trataba de un error sin más explicación que un SMS y un correo electrónico. "Lamentamos comunicarte que debido a una incidencia técnica has recibido erróneamente comunicación de asignación de plaza en un Grado de la UPV en el que estabas en lista de espera. Tras el proceso de adjudicación de hoy, la UPV te comunica que continúas en lista de espera."

Ante este error, la afectada se ha intentado poner en contacto con la facultad de Bellas Artes para pedir explicaciones aunque sin éxito. "He llamado al teléfono que hay en la web y no me lo cogen en ninguna de las extensiones, he enviado correos a los que hay disponibles en la web pero de momento nada, ninguna contestación ni explicación", lamenta la joven.

Además, el periodo para presentar las reclamaciones de esta segunda adjudicación de plazas terminaba ayer a las 14:00 pero a Raquel Estevan le enviaron el mensaje 26 minutos después de cerrarse este plazo. "Este era mi 'plan A' para este año. Al principio no tenía muchas esperanzas en que me admitieran porque para estudiantes que vienen de otros grados hay pocas plazas, pero una vez recibí la notificación de que había entrado empecé a ver los horarios, los grupos... la decepción vino luego". Aun así, Raquel Estevan no se rinde, "el lunes volveré a llamar para que me den una explicación", asegura.