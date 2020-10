El aumento de la violencia machista en València se ha convertido ya en un problema «inasumible», dijo ayer el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. El munícipe señaló visiblemente preocupado que las órdenes de protección «se han disparado» en el mes de septiembre y «han pasado de las 43 del año pasado a las 60 de este. «Casi cada día de septiembre, -indicó Cano-, se ha producido un nuevo caso de violencia machista en la ciudad», añadió con preocupación.

«La Covid no nos va a parar, de hecho el trabajo administrativo de contacto con las víctimas y con los agresores se ha multiplicado», expresó. Durante los meses del confinamiento, «el trabajo del grupo GAMA de ha intensificado mucho más porque sabíamos de la vulnerabilidad de las víctimas».En ese sentido el trabajo policial no se ha parado, aunque «estaba reducido por el tema del confinamiento porque esos límites del domicilio no podíamos traspasarlos», añadió.

Además de este aumento de actuaciones por al machismo violento, el botellón es otro de los problemas que más preocupa, máximo en el contexto actual de la epidemia.

Así, desde el pasado 7 de julio hasta la actualidad se han puesto 2.795 denuncias por realizar botellón, y todo lo que lleva aparejado, como consumir alcohol en reuniones ilegales, no mantener la distancia de seguridad y no llevar mascarilla. De las sanciones por no llevar mascarilla, 1.929 fueron firmadas por los agentes del turno de noche, y están en su mayoría relacionadas con el botellón. Los barrios en los que se han impuesto más multas son el Cabanyal y la Malva-rosa, por la afluencia de visitantes que reciben durante el período estival.

La hostelería es otro de los ámbitos en los que más se ha centrado el trabajo policial. Desde julio hasta octubre «hemos realizado 119 denuncias graves, 80 leves, 71 sanciones a terrazas, la mayoría de ellas por no cumplir la superficie o por no respetar la distancia entre mesas de metro y medio, por contaminación acústica 28, a locales comerciales 14, por tabaquismo 12, por consumir sustancias prohibidas 18 y 163 en materia de protección de la covid en locales», detalló el munícipe. En total, se han impuesto 510 denuncias a locales públicos y usuarios por no cumplir las normas de protección vigentes.

Paralelamente, y a pesar de la cuarentena, la Policía Local ha seguido realizando «los servicios humanitarios», que apenas han descendido: «Hemos realizado casi 26.000 acciones humanitarias en la ciudad de València», subrayó Aarón Cano.

Cano hizo también referencia a las diferentes medidas preventivas que ha tomado el consistorio desde este verano. El 17 de agosto se cerró el ocio nocturno, ahora «la responsabilidad es individual, no podemos tener un policía en cada esquina de la ciudad las 24 horas del día».

No en vano, el 80% de los brotes tienen un origen social y privado. «La gente en el ámbito público se comporta, pero en casa bajamos la guardia, y es ahí donde nos contagiamos», lamentó.

Por último, matizó que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para combatir la pandemia, pero que lo importante «no es inventar normas sino cumplir las que ya existen».

Las zonas de acción prioritaria del Ayuntamiento de València en la lucha contra el coronavirus en estos momentos son los barrios de San Marcelino, Malilla y la zona comprendida entre Manuel Candela y el eje de Eduardo Boscà con Cardenal Benlloch.

Estos datos fueron dados a conocer por la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, que cada dos semanas más o menos informa de las mediciones en las aguas residuales y del nivel de coronavirus, en los diferentes barrios y distritos de València. Además de los ya mencionados, también presentan datos importantes -en el plano negativo- los barrios de Mestalla, todos los de Tránsitos, la futura Entidad Local Menor de Benimàmet y Jesús-Patraix.

La también teniente de alcalde advirtió que «hay mucha población en los barrios de mayor incidencia en toda la ciudad y por eso quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que extremen las precauciones, para que limiten los contactos y para que cumplan las recomendaciones sanitarias al máximo», comentó.

No en vano, tal como avanzó el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano, desde julio los agentes de la Policía Local han puesto 10.646 denuncias por no llevar mascarilla. De las sanciones por no llevar esta protección, 2.498 se pusieron en julio, 2.436 en agosto, 4.388 en septiembre y 1.310 en lo que llevamos de mes. En la medida en que València ha recuperado una cierta normalidad tras las vacaciones también se han multiplicado las reuniones, fiestas y botellones ilegales.