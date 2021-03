València no reparará el búnker del Saler si el Estado no arregla la playa

Tal decisión del consistorio valenciano se produce después de que César Guardeño, presidente del Círculo por la Defensa del Patrimonio, se dirigiera al Síndic de Greuges denunciando el estado de «abandono y degradación» del búnker. Asegura que después de tres años el Ayuntamiento de València no ha hecho nada por consolidar, limpiar y poner en valor esta joya del patrimonio civil.

A renglón seguido el Síndic trasladó esa queja al consistorio y la respuesta de la Concejalía de Patrimonio que dirige Glória Tello no puede ser mas clara. En su escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, recuerda que en su día se llegó a un acuerdo para que el ministerio cediera el búnker al ayuntamiento con la condición de que antes se hiciera una excavación arqueológica y se presentara un proyecto de rehabilitación.

Como consecuencia de ese acuerdo se hizo la excavación y se dejó pendiente el proyecto de obras, cuestión que según explica la concejalía, ni se ha hecho ni se hará por ahora. «En el momento en el que se planteó la posibilidad de restaurarlo se pensaba que el plan de regeneración de esta zona dunar estaría ejecutado en 2021, sin embargo el plan de regeneración del Saler está estancado a la espera de resolver las alegaciones y esta zona está sufriendo mucho a causa de los temporales y la falta de atención (no hay vigilancia ni accesos adecuados, por lo que el búnker no se puede musealizar)», dice Patrimonio. Por tanto, «en esas condiciones y mientras persistan, no es prudente para el ayuntamiento invertir en el búnker», precisan.

Competencia del Estado

En cuanto a las pintadas que hay en las paredes del recinto, cuestión denunciada por los vecinos y por el grupo municipal de Ciudadanos, por ejemplo, el ayuntamiento reitera que el búnker está en suelo de dominio marítimo terrestre y que, por tanto, es propiedad y competencia del ministerio, lo que significa que debería ser éste el que se encargue de su mantenimiento.

Patrimonio recuerda, para terminar, que está abierto a mantener la colaboración cuando el ministerio decida resolver los problemas de la zona.