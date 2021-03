La Real Cofradía de Jesús en la Columna, de la Semana Santa Marinera, ha pedido a las instituciones valencianas, en particular, el Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno que se impliquen en la labor de esta hermandad para que puedan volver a lograr el indulto de algún preso.

El presidente de la cofradía Alberto Martínez mostró a Levante-EMV su queja porque desde 2015, cuando Rita Barberá aún era alcaldesa de València y Mariano Rajoy presidente del Gobierno -ambos del Partido Popular-, «no se nos ha vuelto a conceder ningún indulto pese a que todos los años hemos iniciado el procedimiento como corresponde con el centro penitenciario de Picassent y hemos completado los trámites que se necesitan».

Martínez recuerda que la presidencia honorífica de la cofradía -fundada en 1926 y refundada en 1981- recae en la alcaldía de València, por tanto en la persona de Joan Ribó. «No tenemos nada contra el Ayuntamiento pero desde 2015 nuestras peticiones para indultar no han prosperado», subraya este portavoz.

Estas peticiones las trasladan al director de la prisión y éste a su vez las traslada a Instituciones Penitenciaria en Madrid y al Gobierno, cuyo Consejo de Ministros otorga el perdón. «Sin embargo, en los últimos 6 años no ha prosperado ninguna y no nos dan ninguna respuesta», relata. En cambio, entre 1991 y 2015 «hemos llevado a cabo hasta 13 indulto; y en 2 años, en los que no se llegó a tiempo para la Semana Santa, se nos concedieron en junio». Alberto Martínez pide a la alcaldía de València que se implique para agilizar estos expedientes, con vistas al nuevo ejercicio, «puesto que si la alcaldía avala la petición con una carta» es seguro que el procedimiento irá más rápido y vencerá más trabas administrativas. «Si tienes el aval del ayuntamiento de la tercera ciudad más importante de España es más fácil lograr esos indultos», razona.

La Real Cofradía de Jesús en la Columna no entiende que sus solicitudes de perdón no prosperen, y en cambio, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el rico, de Málaga, haya indultado a 3 presos este mismo año. Desde 2015 a 2021, se han concedido 43 perdones en toda España a hermandades de Semana Santa pero las valencianas se han visto discriminadas tal como denunciaron públicamente en 2017. Otras ciudades como Burjassot o Torrent están en la misma situación que Jesús en la Columna.

Este colectivo celebra hoy Martes Santo su día grande en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Tras la misa de las 19 horas se va bendecir un nuevo anda-trono que ha sido realizado en roble por el escultor Ricardo Rico y que mide 80 centímetros de largo por 60 de ancho. La concejala de Ciudadanos Amparo Picó y un alto cargo de la Guardia Civil van a oficiar como padrinos y el anda estará escoltado por un piquete de la Benemérita.