La imagen del Cristo de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli de la Semana Santa Marinera recorrerá mañana, día del Viernes Santo, las calles de Valencia, trasladado en el Maremóvil. Fuentes del Arzobispado de València han confirmado que el Maremóvil se acercará a residencias de ancianos, cementerios, hospitales y al centro penitenciario de Picassent, en una iniciativa promovida por el cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares.

Se trata de un «gesto de cercanía con los que sufren, en un día tan señalado como el Viernes Santo». Por ello se acercará a residencias de ancianos, cementerios y hospitales, y también a la cárcel de Picassent -el Cristo de Medinaceli es conocido como «Cristo de los cautivos», centros de refugiados y lugares de atención a desfavorecidos, al no poder desarrollarse este año las procesiones de Semana Santa por las calles», ha destacado Juan Agustín Blasco, presidente de la Cofradía de Jesús de Medinaceli.

Desde la Cofradía, apuntó «estamos muy ilusionados con esta iniciativa de nuestro pastor, el cardenal Cañizares, y hacemos una llamada a todas las personas para que en ese momento del Viernes Santo, justo antes de la muerte de nuestro Señor, se unan con sus oraciones para que la visita tenga frutos espirituales».

La idea es realizar un recorrido «como el que hizo la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, del que no se sabrá el itinerario previamente y en el que no se realizarán paradas para evitar en todo momento que haya aglomeración de fieles al paso del ‘maremóvil’ con el Cristo, cuya imagen no bajará del vehículo», según Blasco, que ha destacado la colaboración con la Hermandad de Seguidores de la Virgen para esta iniciativa que será muy bien acogida por los valencianos.