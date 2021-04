España tranquiliza a Ribó y le garantiza que consensuará con València los planes de movilidad

La carta enviada por el alcalde de València, Joan Ribó, al conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el socialista Arcadi España, exigiéndole que consulte con el «cap i casal» cualquier proyecto relativo a la movilidad del área metropolitana ha causado sorpresa y extrañeza en la conselleria, donde aseguran mantener informado de todos sus pasos al gobierno municipal y tener una buena relación con el alcalde. El titular de Infraestructuras, no obstante, advirtió que «lo mismo que la conselleria no se mete en los asuntos del transporte de València, debe respetarse que sea la conselleria la que gestione la movilidad del área metropolitana», una gestión que, por otra parte, siempre consultarán y consensuarán con todos los municipios, incluida la capital.

En su carta a Arcadi España, Joan Ribó se refería concretamente al Plan de Movilidad Metropolitano de València y el Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de València, en fase de redacción por parte de la Conselleria de Infraestructuras. El alcalde recuerda que la capital es la más afectada por estos planes y exige un papel protagonista en la elaboración de estos proyectos, cosa que a su juicio no está ocurriendo y por lo que le pide una reunión urgente al conseller. El colapso de los accesos a la capital y la sostenibilidad de las conexiones está en juego, según Ribó.

Ante esa petición y el evidente malestar que se intuye en la carta, Arcadi España mostró ayer su sorpresa y su extrañeza, pues «la relación con el alcalde es muy buena y ya le hemos ido informando de todo en las tres reuniones que hemos tenido, la última el 3 de marzo». «Lo que me pide Ribó ya lo estamos haciendo», dijo.

Redacción y presentación

El conseller explicó que los planes de movilidad se están redactando en estos momentos y que el borrador definitivo podría presentarse a los municipios afectados, entre ellos València, antes del verano. La pandemia habría retrasado esos trabajos y obligado, incluso, a introducir elementos que tengan relación con esta crisis sanitaria. «Una vez que se presente a los municipios, estos podrán opinar, debatir y proponer lo que les parezca, y nosotros estamos dispuestos, como hemos hecho siempre, a llegar a acuerdos y consensuar esos proyectos», precisó España, quien aseguró que «no habrá un plan metropolitano si no está de acuerdo València».

Respecto a la otra exigencia del alcalde, la de liderar los planes de movilidad metropolitanos, Arcadi España volvió a mostrarse conciliador, pero firme. «Hasta ahora aquí solo había un actor y era el Ayuntamiento de València el que decidía sobre la movilidad, pero yo hablo de movilidad metropolitana y lo mismo que yo no me he metido nunca en los problemas que haya podido tener, por ejemplo, la EMT, y he dejado que València lidere lo suyo, el área metropolitana tiene que gestionarla la conselleria».

Con esas premisas, el conseller de Infraestructuras se mostró dispuesto a tener con València cuantas reuniones quiera antes de que esté terminado el borrador y después. Es más, aseguró que una vez recepcionada la carta ha dado órdenes para ponerse en contacto con el Ayuntamiento de València y poner una fecha a esa reunión, al nivel que considere conveniente el equipo de Ribó.