El veïnat de Russafa està d’enhorabona. Les obres de remodelació del parc Manuel Granero, que avancen a bon ritme, posaran fi a una necessitat llargament reivindicada pel barri, que podrà finalment disposar d’un projecte atractiu i complex, amb una zona enjardinada renovada fruit d’un procés de participació exemplar començat en el mandat anterior i que demostra la voluntat de mediació i diàleg del govern municipal amb les entitats veïnals.

Efectivament, fa ja 15 anys (2006) eren freqüents i nombroses les queixes veïnals a causa de la situació d’abandó que patia el parc Manuel Granero; poc després (2008), el veïnat va impedir la construcció d’un aparcament subterrani en la plaça que l’anterior govern del Partit Popular va voler impulsar, i en 2016 -després de protestes i la recollida de milers de signatures- van aconseguir que l’Ajuntament fera marxa enrere en un projecte que posava en risc el jardí i reduïa la superfície d’ús del parc, projecte que el nou govern progressista de Joan Ribó va eliminar. Les entitats Plataforma per Russafa, AMPA Col·legi Balmes, AMPA IES Sant Vicent Ferrer, Escola infantil Patufet, Grup Scout Nou Foc, Associació per a la Infància i Joventut Xaloc, Jarit, Moviment contra la Intolerància, Associació Gent de Russafa i Associació de Veïns Russafa-Gran Via van participar en diverses reunions amb la Delegació de Jardineria per a demanar canvis importants en la proposta. Una de les principals reivindicacions veïnals consistia en que es mantinguera la zona de “relació i conversa” (la plaça), amb l’eliminació de la font i la seua bassa, superfície què s’incorporaria a l’espai.

La reivindicació veïnal del manteniment del lloc paradigmàtic de socialització, com és la plaça, és un element clau de cohesió d’un barri divers i acollidor com és el barri de Russafa. Punt de trobada dels veïns de sempre i punt d’integració de nouvinguts. Estes modificacions demanades pels veïns, malgrat ser tècnicament i econòmicament factible la seua execució, suposaven una modificació sensible del projecte inicial que cal doncs aturar per a redactar un de nou. Una llarga lluita en la qual, a la fi de 2017, associacions i veïns van prendre la paraula en els tallers participatius per la reforma del parc a través del procés de participació ciutadana «Consulta ciutadana sobre inversions en barris» promogut per l’Ajuntament de València.

Donada l’existència de projectes previs que no van aconseguir el consens del veïnat, es va posar en marxa un procés de mediació per a intentar arribar al màxim acord en la proposta de remodelació del parc; esta aborda les diferents inquietuds veïnals i resoldrà l’eliminació pendent de barreres i la millora de l’accessibilitat, i se substituiran elements no utilitzats pel veïnat del barri. D’altra banda, el parc comptarà amb un nou espai d’estada i d’interacció intergeneracional a més de les zones de jocs infantils i de socialització de gossos. Diverses connexions transversals uniran els diferents espais d’ús existents.

L’arbratge existent es conservarà en el projecte de remodelació integral, que contempla una renovació de l’estrat arbustiu i de la vegetació entapissant, així com del sistema de recollida d’aigües pluvials. L’objectiu és millorar les condicions ambientals d’esta zona enjardinada; es millorarà el sòl, amb més terra per a l’arbratge que hi ha a la terrassa elevada, i també hi haurà un nou sistema de drenatge sostenible per a tot el jardí, amb l’objectiu d’incorporar al subsòl l’aigua de pluja.

El projecte del Parc Manuel Granero és un cas paradigmàtic de la voluntat del govern municipal de promoure i facilitar la participació ciutadana en el desenvolupament de qualsevol aspecte que afecta la vida de les persones, el que des de jardineria s’aplica a totes les propostes tant de remodelacions com de nous espais verds que es projecten a la nostra ciutat; es tracta de recollir i plasmar en la mesura del possible totes les necessitats, inquietuds i iniciatives que plantegen els veïns.

Cada vegada som més conscients que la societat demanda més qualitat de vida en una ciutat verda, saludable i lliure de contaminació; en definitiva un projecte de ciutat que hem d’anar construint per i per a tota la ciutadania, sense deixar a ningú arrere. I en este cas, el projecte final del Parc Manuel Granero ha sigut el producte d’un llarg procés de diàleg entre el govern i les entitats del barri, i entre les pròpies entitats entre elles, que partien en molts casos de percepcions diferenciades sobre com devia ser l’espai. Eixa és la grandesa de la participació i del diàleg: escoltar, proposar, decidir entre totes i tots. D’ací poc el nou Parc Manuel Granero de Russafa serà una realitat, una realitat construïda entre totes i tots.