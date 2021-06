La Policía Local identifica a uno de los presuntos autores de los actos vandálicos de la playa

La Policía Local de València se reunirá con los responsables del programa Erasmus en las universidades valencianas tras detectar que "un número importante" de estos estudiantes extranjeros provocaron altercados durante este fin de semana en la playa, como botellones y daños en los chiringuitos.

Además, según ha avanzado el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano a Levante-EMV, la Policía Local -en coordinación con la fuerzas de seguridad del Estado- va a reforzar la presencia policial "en determinados puntos de la ciudad" para combatir el botellón. En concreto, se van a centrar especialmente en la plaza de Honduras y en la plaza del Cedro, además de la playa. Tras los ataques ocurridos en los chiringuitos de la playa de la Malva-rosa, el concejal Aarón Cano ha afirmado que lo sucedido "no es tolerable y vamos a adoptar una acción específica desde ya para que no vuelva a suceder". De hecho, la Policía Local tiene abierta una investigación para esclarecer los hechos vandálicos del fin de semana. Además, se van a poner en marcha una serie de medidas, en compañía de la concejala de Ocupación del Espacio Público Lucía Beamud y el alcalde Joan Ribó, para combatir las reuniones ilegales y el botellón en espacios públicos. En esa línea, Aarón Cano defendió que "la solución para el botellón, no es policial, al menos, meramente policial, sino que hay que combatir el botellón con diversas actuaciones y desde diversos frentes porque estamos ante un gran problema de incivismo". Por otra parte, negó la mayor: "València no es un botellón, si es cierto que hay problemas de botellón en varios puntos de la ciudad y que se generan molestias a los vecinos, pero no podemos admitir que el PP diga que toda la ciudad tienen un problema de botellón, porque eso no es cierto", recalcó.

El responsable de Policía ha puntualizado además que el número de sanciones "no evidencia el trabajo policial" porque los agentes se centran en la evacuación cuando se producen este tipo de concentraciones. "Hay que priorizar: o sancionas o evacuas, pero se está denunciando a locales y personas", ha recalcado, insistiendo en que lo primero es solucionar los problemas de convivencia.

Por su parte, la concejala de Juventud, Maite Ibáñez, ha explicado durante la presentación de la campaña 'Decibels 0', dirigida a la juventud sobre ocio nocturno responsable, que la mesa de trabajo junto a las concejalías de Cano y Beamud tiene como objetivo "coordinar las acciones" que se van a preparar próximamente "en esta nueva etapa de apertura de ocio nocturno y de fin de 'toque de queda' para sumar acciones entre las tres concejalías".