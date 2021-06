Más críticas contra Ribó tras el incendio de un autobús de la EMT

«Tenemos constancia de un incidente en la V-30 con un autobús de Iveco que la empresa estaba revisando como parte de su trabajo de mantenimiento. El autobús lo conducía personal de Iveco, no estaba en servicio y no llevaba pasaje. De momento, Iveco no nos ha informado del motivo de la avería». Con este escueto comunicado explicó la empresa municipal el incidente acaecido en la V-30 que provocó una gran columna de humo y que obligó a detener el tráfico a la altura de los términos de Picanya y Torrent.

Por su parte, el concejal del PP Carlos Mundina lamentó: «No hay día en que no haya un sobresalto y que se perjudique la imagen de la empresa pública de transportes de la ciudad». Mundina añadió que la EMT registra «una media de 223 incidentes al mes relacionados con mecánica, electricidad, carrocería y aire acondicionado. Hasta abril se habían registrado 903 incidentes en línea y esto es un suma y sigue». Asimismo, el concejal de Ciudadanos Fernando Giner denunció: «Ya empieza a ser algo habitual que haya incendios en la EMT y aunque el señor Ribó insiste en que son aspectos anecdóticos, no es anecdótico que en una empresa de autobuses, sea pública o privada, se prendan fuego los autobuses con la frecuencia que nos tiene acostumbrada la EMT», zanjó.