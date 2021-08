Asociaciones feministas de València convocan una manifestación para solidarizarse con las mujeres y niñas afganas

La concentración, que tendrá lugar a las ocho de la tarde en la plaza de la Virgen de València, se suma a las que se han llevado a cabo en distintas ciudades españolas desde la semana pasada y forma parte de la "oleada de solidaridad" que busca "sensibilizar" sobre la situación de las mujeres afganas y reivindicar sus derechos y que puedan vivir sus vidas en libertad.

Así lo ha explicado Mireia Biosca, portavoz de la Assemblea Feminista de València, quien ha indicado que las mujeres afganas ya vienen sufriendo una vulneración de derechos humanos desde hace muchos años, y ha lamentado que sea la población civil la que pague las "guerras que crean grandes Estados".

"Hoy son las mujeres afganas, pero mañana serán las mujeres de otros países", ha lamentado Biosca, quien ha indicado que tiene previsto llevar a cabo en el futuro más actividades con otras entidades para denunciar la opresión que sufren las mujeres en todo el mundo.

En la concentración se leerá un manifiesto para reclamar un corredor humanitario que garantice la vida de las personas que quieren huir de Afganistán y el reconocimiento inmediato del asilo, además de una acogida "digna" para todas las personas refugiadas.

Asimismo, se hará un llamamiento a la comunidad internacional para que no reconozca al Gobierno de los talibanes, colabore en la reconstrucción de Afganistán y "no deje solos" a quienes luchan allí por la democracia, y se exigirá que se detengan las deportaciones que están pendientes en la Unión Europea a un país que no es "seguro".

El movimiento feminista reivindicará asimismo que los recursos económicos se destinen a cuidar de la vida de las personas, no a "alimentar los recursos armamentísticos", y reclamará responsabilidades por la política migratoria del Estado español por las devoluciones forzosas y la violación de derechos de la infancia migrante.

Finalmente, harán un llamamiento a todas las organizaciones feministas para que apoyen la lucha de las mujeres afganesas y de otros países con Gobiernos que atentan contra los derechos humanos, a través de un estrechamiento de los lazos de solidaridad internacionalista.