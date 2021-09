Los presupuestos municipales de 2022 serán «lo más potentes posibles». Así lo aseguró ayer el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, tras la rueda de prensa de presentación de la reforma de Ausiàs March a preguntas de los medios de comunicación. «Cuando la situación lo requiere los presupuestos públicos tienen que ser potentes» y «en época de crisis no vamos a reducir el presupuesto». El concejal no precisó cifras de inversiones y montante global del presupuesto de 2021 que será, tal como informó Levante-EMV, «expansivo» y en el que se ha dado carta blanca a los concejales y distintas delegaciones para plantear inversiones. Aunque el plazo para recibir las propuestas acabó el 15 de septiembre, la concejalía de Hacienda todavía no ha terminado de recibir todas las propuestas porque ha habido problemas técnicos con el nuevo sistema contable. «Todavía no hemos terminado de recibir todas las solicitudes», explicó Sanjuán. El nuevo presupuesto, después de que este año haya alcanzado ya una cifra récord de 914 millones, asumirá las nuevas inversiones de renaturalización y regeneración urbana anunciadas por el Gobierno del Rialto.

Entre las «prioridades», Sanjuán aseguró que estará la de desplegar la red de renaturalización e itinerarios peatonales. Los proyectos «verdes» estarán entre las grandes actuaciones de inversión de los últimos años. «Con la pandemia se ha demostrado que todos los cambios introducidos para ganar espacios libres y cambiar la movilidad eran acertados y urgentes», añadió el concejal.

El ayuntamiento está «muy saneado» y no habrá problemas para cerrar el presupuesto y asumir nuevas inversiones, recalcó. Por otro lado, si la Generalitat valora que el proyecto de compra y rehabilitación del cine Metropol «es viable nosotros no vamos a decir lo contrario», aunque la Generalitat «tendrá que ver si les encaja el presupuesto».

El concejal de Hacienda, en representación de la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, aseguró que siempre «nos hemos mostrado partidarios de estudiar todas las opciones para proteger un elemento [en alusión al cine Metropol], que genera sensibilidad en la ciudadanía», pero la Generalitat Valenciana «tiene que implicarse», subrayó el munícipe del PSPV.