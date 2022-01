El próximo 5 de marzo, el festival Sonido de Valencia, Remember Fallas, anuncia su vuelta "con el mejor tardeo" y en el marco de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

"Participarán como en cada edición, dj’s de las principales salas de la Ruta", han anunciado los organizadores. Entre los artistas confirmados están: Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito), Coqui (Alquimia, Woody, The Face), Edu Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi y Rafa (Los Gemelos de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose Conca (Chocolate), Kike Jaén (NOD), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta), Víctor Pérez (The Face, Topic y Homenaje a la Ruta), y la actuación de Rebeca Moss. Y todo el show estará presentado por Bartual. Próximamente se anunciarán más confirmaciones.

Además, el vestuario para la gran puesta en escena, estará a cargo del reconocido diseñador valenciano, Francis Montesinos.

Las entradas ya están a la venta, tanto para la zona general como para la zona VIP. El tardeo remember se ha programado desde las 17 a las 3,30 horas.

Además habrá una zona gastronómica donde los fans podrán disfrutar de su artista favorito y donde podrán cenar o tomar un aperitivo o una copa. También se contarán con una boutique con merchadising oficial, tanto del festival y de las principales salas de la Ruta.

En este festival "respetaremos todas las medidas covid-19 vigentes en la fecha de celebración del evento", han indicado los organizadores del evento.

La cita musical será organizada por Fotur -la patronal del turismo y el ocio que preside Víctor Pérez- y por Pro-DJ CV y contará con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Fundación SGAE, Consumo Moderado y de la Concejalía de Turismo e Internacionalización, Salud y Consumo.