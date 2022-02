El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado esta mañana tras el anuncio del Team New Zealand, ganador de la última Copa del America, de que centrará sus negociaciones en la ciudad de Málaga para la celebración de esta competición de vela en el año 2024, que el gobierno del Rialto tiene "otras prioridades" a las que destinar los recursos públicos. La organización de la competición de vela en la ciudad, donde ya se celebró la edición de 2007 generando una deuda de más de 400 millones de euros, costaría 150 millones de euros. El alcalde ha añadido que el New Zeland "tiene un problema y es que tiene que pagar la deuda que dejó la anterior edición de la Copa del América" en su país. "Los recursos públicos los vamos a destinar a otras prioridades", ha destacado Ribó, quien no quiso entrar en la decisión de Málaga de disponer de sus recursos para financiar el evento náutico. Si Málaga "tiene recursos para hacerla, los que quiera, pues es un asunto suyo", dice.

La oposición, sin embargo, cree que se ha perdido una oportunidad para la ciudad. “Los valencianos perdemos otra oportunidad de dinamizar nuestra ciudad”, ha lamentado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner. “Ribó, una vez más, no ha apostado por València y Málaga será la ciudad española que optará a celebrar el evento”, ha afirmado Giner, quien ha recordado que la postura de su grupo “siempre ha estado a favor de la celebración de esta competición deportiva en València”. De hecho, el portavoz liberal había anunciado recientemente que en el pleno, que se celebrará mañana, iba a interpelar al alcalde sobre el estado de las gestiones llevadas a cabo con los sponsors. Interpelaciones en el pleno “Lamentamos que València haya sido descartada por culpa de la falta de apoyo, ya que es una ciudad que ya está vinculada al sello de Copa América y que tiene las condiciones adecuadas para celebrar este evento deportivo”, ha dicho Giner. Para concluir, el portavoz liberal ha incidido en que “mañana en el pleno Ribó tendrá que dar explicaciones sobre por qué València ha sido excluida y qué responsabilidad tiene el alcalde”. También el Partido Popular llevará al pleno esta cuestión. Su portavoz, María José Català, cree que la Copa del America dio muy buen resultado a València y ahora se pierde una ocasión para recuperar ese prestigio.