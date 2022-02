Ribó: "Campillo y Robles serían candidatos potentes si no me presento en 2023 a la alcaldía"

Joan Ribó analiza en esta entrevista diversos aspectos de actualidad en el Ayuntamiento de València y en la ciudad. El alcalde aún no ha decidido si repetirá como alcaldable en 2023. En caso de que no lo haga, señala a Sergi Campillo o Papi Robles como "candidatos potentes" que podrían coger su testigo. Si repite, no impondrá su lista. "Ni en broma" la lista será como diga Compromís y los militantes, ha explicado. Respecto a la gestión municipal reconoce que puede haber llegado tarde a la hora de atajar la inseguridad ciudadana en Orriols o la Malva-rosa "pero prefiero ir de la mano de los vecinos y tomar medidas" tras oírlos y engarzadas en las demandas ciudadanas. En cuanto a las fallas, está muy motivado porque los valencianos y el mundo fallero "vamos a demostrar que somos capaces de organizar unas grandes fiestas después de las fiestas y que lo vamos a hacer bien". Por último, no ha reflexionado mucho sobre su legado pero su modelo es el de "una ciudad sostenible, verde, a la manera europea". "Los temas medioambientales son muy importantes para Compromís" remarca en cuestiones como la ampliación del Puerto , el diseño del futuro barrio de Benimaclet o el derribo del Hotel Sidi Saler.

-Alcalde nos disponemos a vivir unas fallas normales con mascarilla en los grandes actos públicos… ¿cuál es su visión de las fiestas?

- Efectivamente vamos a vivir unas fallas en normalidad, unas fallas que nos permitan que la gente pueda disfrutar prácticamente sin restricciones y desde la experiencia de septiembre donde se demostró que el mundo fallero es un mundo muy responsable. El mundo fallero va a demostrar que es capaz de respetar las normas y que podemos ir sobre seguro. Ahora bien, hace falta que las personas tengan su responsabilidad personal ante grandes actos multitudinarios como la Crida, las Mascletaes o una fiesta concreta.

-¿Da vértigo ser la primera gran ciudad de Europa que organiza unas grandes fiestas después de la pandemia?

-A mi no me da vértigo, a mí me hace ilusión. Porque vamos a demostrar que somos capaces de volver a organizar unas grandes fiestas y que somos capaces de hacerlo bien. Estoy bastante seguro de que lo vamos a hacer bien en lo fundamental. Estoy seguro de que las fallas y de que todas las comisiones van a ser responsables.

-¿Cómo han sido las relaciones con la Conselleria de Sanidad en todo este tiempo? Porque el ayuntamiento siempre ha ido por delante de la Conselleria en cuanto a pedir más cosas, ¿no?

-Ha habido una comisión de seguimiento que ha estado trabajando todo el tiempo y en la que hemos estado armonizando las diferentes posiciones. Es normal que la Conselleria diga: “Eh!. Hemos de llegar hasta aquí”. Pero ahora bien el pueblo valenciano quiere y necesita normalizar la situación desde un punto de vista emocional, personal y social. Con la Conselleria de Sanidad, en estos últimos tiempos siempre ha habido una relación muy fluida igual que lo ha sido con Junta Central Fallera y con todas las organizaciones falleras. Hemos estado siempre trabajando de una manera muy positiva buscando el diálogo y acercando posiciones.

-En la última protesta contra el PAI de Benimaclet, había una manifiesto muy directo contra la regidora de Urbanismo en la que se la criticaba, pero en este documento también se acusaba a Compromís y al alcalde de plegarse a los intereses de la empresa. ¿Cuál es el modelo de Compromís y el alcalde para Benimaclet?

-Lo primero que tengo que decir sobre esto es que esta ciudad es fruto de una serie de grandes batallas ganadas por la gente y por el pueblo de València. Yo recuerdo el Saler, el Cabanyal, el Botánico o el Río, por citar algunos ejemplos. Esta ciudad se ha hecho a partir de un debate ciudadano y por el trabajo de las organizaciones ciudadanas. A partir de ahí, mi máximo respeto a este planteamiento realizado desde Benimaclet con planteamientos como querer hacer un barrio más cercano a la Huerta y otros elementos. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Yo comparto muchos de todos estos elementos de ese documento que plantea. Pero repito, si somos lo que somos, con ese modelo de ciudad que camina hacia la sostenibilidad y a un modelo tirando a una ciudad verde, es gracias al trabajo desarrollado por estos movimientos ciudadanos.

-Entonces, ¿lo primero tiene que ser respetar la voluntad de esos movimientos ciudadanos ?

-Sí. Lo primero que quiero es respetar a los movimientos ciudadanos. Hemos de hacer un urbanismo en el que lo que quiere la gente y los movimientos sociales se tenga más en cuenta que lo que se ha hecho hasta ahora. Este es un planteamiento del alcalde y de Compromís y este es un planteamiento que tiramos hacia delante con una voluntad de diálogo. Que critican al alcalde, evidentemente. Porque nosotros mantenemos una posición, y por otra parte, mantenemos una unidad de acción en el gobierno de coalición. Ahora bien con el PSOE tenemos posiciones diferentes en el tema del urbanismo porque somos formaciones distintas. No pensamos igual en el urbanismo y eso todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que eso lo hemos sabido gestionar. Con críticas y con diferencias. Pero ha funcionado bien. Yo siempre pongo un ejemplo: son 6 años largos de gobierno de coalición y hasta ahora siempre en todos los temas importantes hemos votado lo mismo, mano a mano, y hombro con hombro. Los primeros presupuestos municipales de todas las grandes ciudades de España se se hacen clásicamente en València. Por tanto esto funciona. ¿Qué tenemos posiciones diferentes? Si. Pero al menos este alcalde quiere que trabajar muy claramente por mantener el equilibrio entre Compromís y el PSOE. Sabiendo que no somos el mismo partido, que pensamos diferente en algunas cosas… pero sabiendo que queremos avanzar en una línea progresista y de izquierdas para la ciudad de València.

-¿Cómo se va a articular la solución urbanística del PAI del Grau?

En el PAI del Grau, la primera cosa que tenemos que decir, es que le pasa como a muchas cosas de esta ciudad, es que tiene el legado. Aquello del legado del Partido Popular, aquello que decían que no nos costará ni un duro, y luego nos cuesta un montón de millones. El término legado lo digo con ironía, claro.

-Por tanto, ¿comparte aquello que decía Sandra Gómez sobre la “herencia envenenada” que dejó el PP y Rita Barberá a su gobierno municipal ?

Evidentemente que comparto que nos dejaron una herencia envenenada. Ahí nos hicieron una Fórmula 1 que fue lo que fue. Que ellos mismos la cerraron. Además ahora tenemos un circuito que pasa junto al río y que tenemos que tirar hacia atrás y que presenta unas limitaciones. Yo me alegro de que este PAI esté en manos públicas como dice la ley y creo que tiene que seguir en manos de Aumsa y del servicio pero creo que tenemos que trabajar para hacer un barrio habitable, un barrio para la mayoría de la gente como muchos servicios públicos… un barrio donde tenemos que pensar que haya vivienda pública en cantidad importante porque esta es una de las grandes deficiencias que tenemos en esta ciudad.

- ¿Pero quién lo paga, los propietarios y la Generalitat como dice la vicealcaldesa, o el Ayuntamiento como ha defendido usted?

-Mire cuando he hablado de vivienda pública lo he hecho con una segunda intención. Sabe usted que hay una Conselleria de Vivienda, nosotros tenemos terrenos, la Conselleria puede aportar… en definitiva, la gente podría tener una vivienda de alquiler a precio asequible… por tanto tenemos que buscar soluciones entre todos. A mi no me importa aportar..., lo que me importa es que en este barrio pueda vivir la gente y que podamos tener una serie de servicios fundamentales para las personas. A mi me importa ante todo que la gente joven pueda encontrar una vivienda asequible. No se trata de quien lo paga, lo importante es que aquel joven que quiere vivir con su pareja pueda encontrar un piso, y que el barrio tenga unos servicios públicos potentes e importante para la ciudad.

-También recientemente hubo una protesta de Amics del Carme contra la APR de Ciutat Vella. Esta semana hemos sabido que ya son más de 22.000 las multas que se han impuesto en esta zona de prioridad residencial… ¿no se debería haber esperado para poner en marcha esta medida y no se debería haber explicado mejor? Este es el argumento que nos da la derecha tácitamente en los temas de movilidad: siempre eso aún no, eso aún no, a ver…. el miedo al cambio es una enfermedad típica del ser humano. Y entiendo que los cambios se tienen que hacer poco a poco. Los cambios en movilidad afortunadamente cuestan al principio pero luego la gente se adapta rápidamente. La APR de Ciutat Vella llevaba muchos años… y venía de los presupuestos participativos. ¿Qué puede haber habido algún error? No digo que no. Pero al mismo tiempo tengo que decir que yo fui el sábado al teatro en Ciutat Vella y es un placer poder caminar sin coches. ¿Qué hay algún error? Vamos a resolverlo. En cuanto a las multas, para algunas personas, desgraciadamente no hay más remedio que introducir las multas para quitar determinadas costumbres. Yo recuerdo hace años cuando al acabar la mascletá se veían a multitud de motos haciendo carreras, iban como locos, la mayor parte de esos conductores, sin casco. ¿Cuándo se acabó con esa mala costumbre? Cuando se empezó a multar por circular sin casco. Eso por desgracia lo tendremos que hacer para racionalizar el uso de la movilidad. Como lamentablemente con el uso del patinete por zonas como las aceras por donde no deben de ir. A veces, no hay más remedio, que introducir elementos en una zona como Ciutat Vella para que sea eminentemente peatonal y para residentes. Creo que es una buena medida, y es una medida, que nos agradecerán, y que se está implantando en toda Europa. Ahora bien, si hay problemas hay que solucionarlos.

-¿Fue una buena idea trasladar la edificabilidad de Tabacalera a otro barrio para solucionar el conflicto creado por el PP y la sentencia del Supremo? ¿Ahí se han equivocado?

-Demos un paso hacia atrás, otra vez, … el legado del Partido Popular.

-¿El legado que podríamos cuantificar en más de 600 millones en deudas para la ciudad si contamos la deuda de la Marina que asumió el Gobierno ?

-No, no, y mucho más, si cuentas la Fira, que le ha costado a la Conselleria 1.000 millones…. No, se olvida usted de muchas cosas. Cuente los 370 millones de la deuda de la Marina, cuente el famoso párquing de la plaza Brujas que aún no hemos acabado de pagar, cuente la deuda del PAI del Grao, cuente la Torre Miramar que hasta el sábado pasado no servía para nada…y así podríamos seguir. Es que la gestión del PP ha sido un ejemplo de despilfarro…. Y no olvidemos la deuda que nos encontramos, 700 y pico millones, … era una locura. Esta gente cuando me dicen que sabe gestionar la economía será la economía del hermano y de la señora Ayuso porque es escandaloso. Cuando me dicen desde la oposición que si nosotros dábamos puestos de trabajo, yo me pregunto dónde, porque es ahora cuando estamos teniendo las mejores cifras de empleo, desde hace meses, y esto no pasaba en València cuando gobernaba el PP, que estuvo durante años con las peores cifras de desempleo.

-Volviendo a Tabacalera…

-Sí, ahí el legado son 45 millones que se quedaron ahí colgados por una sentencia del Supremo, un pelotazo urbanístico del gobierno de la señora Barberá que ahora tenemos que arreglar nosotros. ¿Cómo lo arreglamos? pues se buscó una salida, una salida que he de reconocer que la situación jurídica está mal porque aunque la sentencia haya sido retirada por una serie de problemas, el final de esta sentencia es fácilmente predecible. Por tanto tendremos que trabajar en buscar una salida que satisfaga a los vecinos y por otra parte que satisfaga la sentencia. No nos queda más remedio.

-¿Qué le parece la actitud del PP en este asunto responsabilizando a su gobierno?

-Es de un cinismo impresionante. Se olvida de que la causa la produjo el mismo Partido Popular. Desde luego, después de lo último que hemos visto en Madrid, en ese partido todo es posible, pero olvidarse de que el origen del problema son ellos, me parece muy cínico. Después de que se ha intentado buscar una solución, que efectivamente ha generado problemas en los vecinos, eso lo tengo que reconocer y me preocupa, después que hay problema con la sentencia… Quisiera equivocarme pero por la marcha que lleva este asunto me da la sensación de que tendremos que acabar pagando. Resulta que el gobierno progresista una vez más paga los desastres del Partido Popular.

-¿Del uno al diez qué nota le pone a la oposición que está haciendo el grupo municipal del PP y a su portavoz María José Catalá?

-Uiiiiiiii…. (se lo piensa)…. La verdad querría ser justo. Ahí me preocupa confundir mi visión personal con una visión objetiva. No es fácil. Hacer el papel de la señora Catalá, olvidando todo lo que ha pasado antes, es complicado, y sobre todo, intentando reivindicar el legado anterior es mucho más complicado. Pero creo que no le está saliendo. La gente se está dando cuenta de que la oposición que se hace es muy floja, muy escandalosa, muy chillona, utilizando palabras muy fuertes… o sea la terminología del Partido Popular, y de la señora Catalá, con frecuencia, es apocalíptica, pero la verdad es que no conecta con la realidad. En cuanto a resultados , si tengo que evaluarla, yo creo que no pasaría de deficiente o muy deficiente… más de eso no pasaría.

- ¿Ve usted al alcalde de Madrid, el señor Almeida, consintiendo el espionaje de un tercero a través de una empresa municipal? ¿Qué opina de lo ocurrido con el hermano de la señora Almeida?

-Yo no puedo opinar sobre eso la verdad…. Al señor Almeida le saludé una vez en un acto en Madrid con la vicepresidenta Ribera pero se marchó en seguida porque no le interesan mucho los temas medioambientales. Ahora bien lo más grave de lo que ha pasado en Madrid es que el hermano de la presidenta reconozca que ha hecho negocio con la compra de mascarillas, en un momento tan delicado como la pandemia. Y no lo digo yo, lo ha dicho el presidente del PP el señor Casado, lo ha dicho él, y es muy grave…. Lo otro, lo de los espías y contraespías, es juego de niños, pero la verdad ya no me extraña nada de ese partido, porque el PP de Madrid hace cosas muy raras. Ahora bien, lo más preocupante de lo que ha ocurrido en Madrid es que se demuestra que esto de la corrupción en el PP es una cuestión de generación, antes eran los mayores y ahora son los más jóvenes. La corrupción en el Partido Popular continúa campando a sus anchas.

-Y ahora, en el grupo municipal socialista y a la vicealcaldesa Sandra Gómez, ¿qué nota le pone del 1 al 10?

-Yo le pondría un 7. Un notable. Yo creo que lo hace bien. Ella me critica de vez en cuando… lo sé, pero yo creo que lo hace bien. Eso lo entiendo (lo de las críticas). Ella lo necesita. Estamos en una situación en la que Compromís es el grupo mayoritario y el grupo no mayoritario en el gobierno necesita criticar de cuando en cuando… Creo que ha de entenderse eso. Además, es lógico que una persona que quiere presentarse a alcaldesa lo diga.

-En este principio de año, ¿no parece que Compromís está muy beligerante en temas como Benimaclet, en la ampliación del Puerto, en el PAI del Grau o incluso en el macrohotel de Saïdia ?

-Noooo…no, no, para nosotros los temas de sostenibilidad y medioambientales, me refiero en el tema del Puerto, son muy importantes. Nosotros somos un partido muy pegado a todo el movimiento verde europeo y en estos temas sí que definimos los temas con bastante claridad. No sé. Por ejemplo, no ha mencionado el tema del Sidi Saler en el que nosotros nos hemos pronunciado de una manera muy clara… Entendemos que debe volver a ser parque natural y en cuanto a residencias de personas mayores en la ciudad, hay muchos sitios donde se pueden ubicar. En esos temas nosotros nos pronunciamos porque pensamos así. Quizá ha habido una concatenación de temas. También con algunas cuestiones vinculadas con el urbanismo o con la Huerta … para nosotros son temas muy importantes. En cuanto al tema del Puerto nuestra posición es muy clara. No podemos admitir una ampliación del Puerto si no hay una declaración de impacto. Porque creemos que hay unos riesgos altísimos. Sobre todo porque nos preocupa mucho la movilidad. ¿Qué impacto va a tener esa ampliación en el movimiento de camiones en la ciudad y en el área metropolitana? ¿Hay soluciones? claro, pero vamos a plantearlas… Fíjese que yo lo digo, Corredor Mediterráneo, mejores conexiones ferroviarias, crear un puerto seco como plantea el azulejo… pero vamos a plantearlas y a estudiarlas. Insisto esos temas son de gran importancia para nosotros. Nosotros expresamos nuestra postura en esos temas medioambientales pero sin buscar la confrontación, quizás alguien ha buscado confrontar con nosotros, que es distinto.

-¿Ha habido en estos más de 6 años de gobierno con el PSOE un momento o un día en el que ha pensado esto se rompe?

-No, sinceramente, no. Ha habido momentos complicados que hemos tenido que resolver. Yo siempre parto de que hay que resolver los problemas. En algún tema concreto te puedes cabrear pero a continuación dices… hay que buscar soluciones, nuestra voluntad siempre es llegar a acuerdos, porque sabemos que la gente quiere que lleguemos a acuerdos. La gente sabe que por parte de esta alcaldía siempre trabajamos para llegar a acuerdos. Que ha habido momentos más complicados, ahora no me acuerdo sinceramente. Ha habido momentos más tensos.

-¿Firmaría una legislatura en las mismas condiciones políticas que esta ?

-Vamos a ver yo tengo la obligación de decir, si me presento como alcalde, que aún no lo tengo claro, tengo la obligación de decir que quiero ser alcalde con la máxima representación. Pero dicho esto, tengo que decir que el primer objetivo de Compromís es mantener una coalición de gobierno progresista de izquierdas para que la derecha siga estando en la oposición. Segundo objetivo que Compromís obtenga el mejo resultado posible. Pero el primero es que siga el gobierno de coalición. Porque yo soy consciente de que en València hay gente que tiene su pensar, unos y otros, pero hay que enseñarles a que tenemos que trabajar juntos. Cada uno manifestando sus posiciones.

-¿Cuál va a ser el legado de Joan Ribó? ¿pasará a la historia como el alcalde que hizo peatonales las principales plazas de València? ¿que hizo muchos kilómetros de carriles bicis?...

- A ver no me he pensado mucho eso del legado. Pero sobre los carriles bicis tengo que decir que nosotros hemos interconectado los carriles bicis que hizo la señora Barberá y que dejó sin conectar. Eso es algo que a mi me ha pasado como ciclista. Llegar a un punto en que se acababa el carril bici y entonces decías, ¿que hago ahora ?. Lo que hemos hecho es un estudio sobre el mapa para que la gente pueda desplazarse por la ciudad en bici. Eso se ha estudiado bien y por eso estamos haciendo muchos kilómetros de carriles bicis. Y creo que hemos hecho bien aquello de pasar de un modelo de una ciudad pensada para llegar al centro en 10 minutos en coche a una ciudad pensada para la bici o para caminar lo hemos hecho bien. El otro día pasé por el carrer Colón y vi una veintena de ciclistas. Eso me gusta, sin duda. Y el segundo elemento es hacer una ciudad cada vez más verde, más sostenible que piense en esos parámetros, también en una ciudad con una mejor alimentación y más saludable, en una ciudad más europea en definitiva. Eso engarza en lo que decía antes: para nosotros la cuestión medioambiental y ecológico es clave. Por eso, hablar de legado, yo lo enfocaría por ahí.

-¿Se arrepiente de algo que ha hecho en estos casi 7 años?

-Arrepentirme no. Me gustaría disponer de un parque de vivienda pública mucho mas amplio que el que tenemos. Soy consciente de que el problema de la vivienda es un problema muy grande entre la gente joven y la gente no tan joven. Por eso, constato que hay que potenciar esto. Me hubiera haber avanzado mucho más en esto pero no hemos tenido muchos problemas y no hemos tenido los recursos suficientes.

-¿ Y se siente muy orgulloso de….?

-Sí, de haber diseñado una ciudad de 15 minutos con unos barrios más sostenibles y con servicios, eso es de lo que me siento más orgulloso. También recientemente nos han elegido como la ciudad del mundo más sostenible para vivir, la mejor ciudad sotenible del mundo para vivir… y la OCU, y otras entidades nos han destacado en esa línea. Si, eso, me hace sentir orgulloso.

-Va a dejar usted algunas postales para la posterioridad como la nueva Plaza del Ayuntamiento...

-Sí, eso engarza con lo que hablábamos antes…, la imagen de esa plaza que antes era una gran rotonda para autobuses y ahora es un lugar donde la gente sale a caminar. Lo mismo que la plaza de la Reina o lo mismo que la plaza de Brujas, que entran dentro de esa visión de una ciudad más sostenible para los peatones y para caminar.

-Mirando la inseguridad ciudadana de barrios como Orriols, Malva-rosa incluso El Carmen… ¿no ha reaccionado tarde el Govern del Rialto a la hora de tomar medidas? ¿puede tener un impacto electoral para Compromís, que estaba muy arraigado en algunos de estos enclaves?

-Hemos reaccionado y estamos reaccionando con la gente, tomando medidas después de hablar con la gente. El caso de Orriols está claro, hemos hablado con la Malva-rosa, también con el Carmen… Nosotros, las medidas que estamos tomando están articuladas con las demandas de la gente… ¿que es tarde? Es posible. Que nos gustaría haberlo hecho antes, también. Que puede tener un impacto electoral, no sabría evaluarlo… porque cuidado con las respuestas de la gente… Yo le contaré una cosa. Nosotros hicimos un carril bici en 2019 en el primer trimestre, en Antic Regne y las protestas fueron tremendas. Luego, yo mismo analicé los resultados electorales en las mesas cercanas y no bajamos, subimos. ¡Eh ! y no se ha vuelto a hablar demasiado. Yo sé que hay problemas en la Malva-rosa, y que hay que resolverlo. Pero las Casitas Rosas no son de ahora. Pero es muy importante que los vecinos den una respuesta y nos digan qué barrio quieren. Yo prefiero llegar de la mano de los vecinos, aunque sea un poco tarde, que adoptar medidas manu militari, que a veces lo arreglas y otras lo estropeas más. Yo quiero trabajar hombro con hombro con los vecinos.

-He leído esta semana un titular en el que Fernando Giner decía que quien realmente manda en la ciudad es Giuseppe Grezzi. Lo cierto es que la EMT o las políticas de movilidad han sido puntos conflictivos en su mandato. ¿Cuál es su relación con Giuseppe Grezzi? ¿En algún momento, en aquellos duros días de la comisión sobre el fraude de la EMT le amenazó con marcharse al Grupo Mixto como se llegó a publicar? -Yo me llevo muy bien con Giuseppe Grezzi. Eso de que amenazó con irse al Grupo Mixto lo he leído pero no lo he visto. Tengo que decirle que nunca se ha producido formalmente. Giuseppe es una persona muy fiel a Compromís. Pero hemos de tener en cuenta que la concejalía de movilidad, si repasáis la hemeroteca, veréis que es de las más conflictivas, si no la más conflictiva. Eso pasaba desde los tiempos de Pérez Casado. Es cierto que los señores de Ciudadanos le tienen un cariño especial, porque la virulencia de sus críticas es muy alta. También es cierto que Giuseppe a veces su respuesta puede generar más problemas pero en general pienso que está haciendo una gran labor. Muy buena. Y los organismos internacionales lo reconocen y ponen como ejemplo su labor. Por eso, entre lo que diga Don Fernando Giner y los organismos y los premios internacionales, yo me quedo con lo segundo.

-¿Cuándo va a anunciar usted que se presenta a la reelección de 2023 porque usted ya lo tiene decidido? ¿Podemos hablar de futuro si usted todavía no ha confirmado que se presenta a las elecciones?

-Eso de que ya lo tengo decidido lo dice usted. Hay futuro conmigo y sin mi. Yo lo decidiré allá en verano. Me interesa mucho analizar una serie de parámetros, ver aquellas cosas que me gustaría hacer. Es cierto que hay una serie de elementos que con la pandemia se han retrasado, hay una serie de cosas que me gustaría hacer, hay una serie de elementos muy chulos en perspectiva en estos momentos. Pero también es cierto que 8 años ya son muchos…. En julio, o diré, antes no lo voy a decir porque no lo tengo claro.

-¿Ha puesto usted como condición para repetir, poder hacerse su equipo, su propia lista, teniendo en cuenta que en Compromís se eligen los candidatos en primarias… ?

-Nooooo.. Yo no quiero hacerme mi equipo. En Compromís sí que hay una reflexión abierta sobre si este mecanismo para elaborar la lista es el más adecuado. Pero en ningún momento, si yo decido presentarme exigiré que el número 2 sea este, el 3 este, y el 4 este….. Compromís es un Compromís entre una serie de fuerzas y entre ellas tienen que decidir cómo se plantea la próxima lista. Entonces sí es cierto que hay un debate que puede ser no es la mejor manera porque se pueden acumular muchas personas que saben de una cosa, por ejemplo, de Servicios Sociales, y saben muy poco de otra. Por eso es importante que en una lista, sobre todo cuando sabes que vas a gobernar, haya personas de diferentes perfiles que nos permitan afrontar los diferentes retos. Ahora bien, repito, en caso de que me presente no voy a exigir poner en mi lista ningún nombre… ni en broma…. Yo en eso siempre he sido muy disciplinado.

-Ve usted personas en Compromís capaces de asumir el relevo y de optar a la alcaldía en 2023 en caso de no presentarse usted?

-Yo creo que sí. A ver en estos momentos ahí tenéis una persona que es muy potente, que es el vicealcalde Sergi Campillo que es una persona que está trabajando muy bien… tenéis una persona en les Corts Papi Robles que es la responsable orgánica de la ciudad de València y que es una persona muy potente… Además, está cada vez más involucrada en la ciudad y está haciendo un gran trabajo y es portavoz en les Corts. Entonces yo creo que sí hay candidatos. Ya veremos. Es muy pronto para hablar de esto.

-Ya pero el PP con Catalá y el PSOE con Gómez ya han empezado la precampaña electoral y ahí parece que Compromís no la ha empezado aún….

-Mire, las campañas a veces se hacen muy largas. Mire el caso de Castilla y León. Hay un tiempo para la precampaña y un tiempo para la campaña. No es bueno estar siempre en campaña. Estamos a un año y medio vista de las elecciones. La señora Catalá tiene mucha faena en organizar y pacificar su partido. Y en darle un contenido a su partido que no está en un buen momento.