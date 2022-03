"Ribó debe acelerar el cambio de uso de los solares que precisa la Ciudad del Artista Fallero para su supervivencia”, ha afirmado el portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, quien ha denunciado que la situación de la CAF es peor con respecto a diciembre de 2015, cuando se firmó un documento, a propuesta de Cs, con el fin de poner en marcha distintas medidas para evitar su desaparición.

El portavoz de Ciudadanos ha emplazado al alcalde, Joan Ribó, a pedir al Conseller de Educación y Cultura un mayor compromiso con las Fallas y mayor celeridad en aprobar el Plan de Ordenación de la Ciudad del Artista Fallero. Giner, quien ha visitado hoy la Ciudad del Artista Fallero, ha criticado que “el alcalde Joan Ribó, ni su equipo de gobierno, formado por Compromís y PSOE, nunca se han creído las propuestas del documento firmado en 2015 donde planteábamos una serie de necesidades para, como mínimo, dar algo de aire a los artistas falleros y carroceros”. “Además, hacían falta más medidas y no se han puesto en marcha. Solo se ha parcheado pintando una pared y desarrollando un itinerario turístico. Queremos hacer realidad, como mínimo, los 10 puntos donde se planteaba dignificar el oficio de artista fallero, promocionar València y mejorar las estructuras y accesos a la CAF, en donde figuraba hacer el plan enviado a la Conselleria hace tres meses y cuya redacción se inició en 2016”, ha dicho el portavoz naranja.

El líder de la formación liberal ha manifestado que “sólo en 18 de las 50 naves se hacen fallas y en cuatro de esas 50 se hacen carrozas. En las demás hay actividad sin relación alguna con la fiesta fallera. Nosotros desde Cs hemos pedido, en varias ocasiones, bloquear la concesión de licencias diferentes a las del oficio fallero, pero no nos han hecho caso”. “La respuesta es que no se podía. Por lo visto, el PSOE ya no se acuerda de cuando hace casi seis años lo aprobó pero, al cabo de poco tiempo, dio marcha atrás para redactar el plan urbanístico de la Ciudad Fallera. Lo podían haber hecho y no hubo voluntad política”.

“Desde Cs hemos presentado distintas iniciativas a la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana. En la de abril de 2021 propusimos convocar la Comisión de Revitalización de la CAF, constituida en diciembre de 2018, donde sí está el Gremio de Artistas Falleros, contrariamente a la anterior Comisión Intermunicipal de 2016 donde no estaban. Consideramos que debe convocarse de nuevo para analizar el cumplimiento del acuerdo de 2015 y la situación del plan urbanístico”, ha explicado.

Para concluir, Giner ha lamentado la “falta de voluntad del edil Grezzi para hacer una nueva conexión de la ronda norte hacia la Ciudad Fallera”. “Se negó y sigue sin habilitar algo tan sencillo como una parada del Bus Turístic, como así nos contestó en la Comisión de Desarrollo y Renovación de abril de 2021. Él ha dicho que lo incluirá en el nuevo pliego que sigue sin licitar, pero lo que sí hace es renovar la concesión a las adjudicatarias de las dos líneas de Bus Turístic sin incluir la parada”, ha concluido.