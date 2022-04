Mañana, 28 de abril, se abre el plazo para solicitar las ayudas del cheque escolar que otorga el Ayuntamiento de València y que este año llegan a los 3’7 millones de euros. Las ayudas financian los gastos derivados de la escolarización de los menores durante el período escolar 2022-2023 y las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2023.

Podrán concurrir a las ayudas los menores escolarizados en educación infantil que hayan nacido con posterioridad al 1 de enero de 2017, de edades comprendidas entre 0 y 6 años, o que esté previsto que nazcan con anterioridad al 31 de diciembre de 2022. Tanto el niño o la niña como los padres y madres o, en su caso, sus representantes legales, deben estar empadronados en el término municipal de València. A causa de la gratuidad de la enseñanza, se exceptúan los menores escolarizados en centros públicos, con concierto educativo pleno o que ocupen una plaza sostenida íntegramente con fondos públicos.

Las ayudas no cubren los gastos de extraescolares, el comedor, los libros, el material escolar o la matrícula, entre otros.

La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria es de 3.707.000 euros. El importe máximo mensual del cheque será de 120 euros, con un límite de once mensualidades. En ningún caso, el importe mensual de la ayuda podrá superar los gastos ocasionados. Las ayudas del cheque escolar no cubren los gastos originados fuera del período y horario escolar y, por lo tanto, no se cubren actividades extraescolares, el comedor, los libros, el material escolar o la matrícula, entre otros.

Las solicitudes se pueden presentar en los registros físicos municipales, en el registro electrónico o mediante los sistemas previstos en la ley, entre ellos las oficinas postales o los registros oficiales de la Administración General del Estado y la Generalitat.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales a partir del jueves 28 de abril. Las bases y los formularios se pueden descargar en la sede electrónica municipal