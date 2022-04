El ayuntamiento se planta ante Patrimonio para desbloquear el plan de Natzaret

La Concejalía de Desarrollo Urbano, con la socialista Sandra Gómez al frente, ha solicitado a la Conselleria de Obras Públicas la convocatoria de la Comisión Territorial de Urbanismo para dar el visto bueno definitivo al plan especial de Natzaret, una de las 23 áreas funcionales en las que se ha dividido la ciudad para la revisión pormenorizada, barrio a barrio, del plan general de ordenación urbana (PGOU). Una revisión que tiene por objetivo actualizar los criterios de urbanización para ajustarlos a las nuevas políticas de sostenibilidad ambiental, revisar las necesidades dotacionales y mejorar la protección del patrimonio histórico. El plan especial de Natzaret (correspondiente al área funcional 10) fue en abril de 2018 el primero que impulsó el gobierno progresista , sin embargo, la demora de la Dirección General de Patrimonio y Cultura en informar sobre el citado plan, que incluye nuevos bienes de relevancia local, ha impedido hasta ahora aprobación del documento.

La Concejalía de Desarrollo Urbano no esperará más el informe de la Dirección General de Patrimonio sobre el plan especial de Natzaret. Así lo explica la resolución de Sandra Gómez en la que insta a la Conselleria de Obras Públicas a convocar sin más dilación a la comisión territorial de urbanismo para la aprobación definitiva del plan de Natzaret. Argumenta que ha transcurrido el plazo preceptivo de cinco meses que la normativa urbanística marca para que Cultura informe sin haber recibido notificación alguna. A lo que añade el riesgo de caducidad de la Evaluación Ambiental Estratégica, aprobada en abril de 2020, que acompaña el plan de Natzaret y que decaería si en "un máximo de cuatro años" no se aprueba el plan definitivo. Urbanismo advierte de que "si llegado el caso ocurriese la pérdida de vigencia por causa no imputable a este ayuntamiento pero sí a cualquier administración consultada que no emitiese informe en el plazo establecido legalmente para ello, se estudiarán las medidas oportunas para exigir responsabilidad patrimonial a la misma al producir un grave daño a los intereses públicos y generales del municipio, pues la reapertura de un nuevo procedimiento ambiental supondría una dilatación en el tiempo en la aprobación del instrumento de planeamiento".

El plan especial de Natzaret incluye un listado de edificios protegidos, entre los que se incluyen, la antigua estación del ferrocarril. Al afectar el plan a Bienes de Relevancia Local e incorporar un catálogo de elementos protegidos, la ley valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano establece que deberá contar con el informe de la conselleria competente en materia de cultura, que se emitirá, en el plazo máximo de seis meses y que tendrá carácter vinculante. La normativa, recuerda el ayuntamiento que, finalizado el plazo para la emisión del informe preceptivo y vinculante de la conselleria competente en materia de cultura sin que el mismo se haya emitido, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.4 del texto refundido de la LOTUP procede que la Comisión Territorial de Urbanismo convoque de forma fehaciente a las administraciones con competencias afectadas a una Comisión Informativa de Coordinación de la Dirección General de Urbanismo, adjuntando en la convocatoria nuevamente la documentación necesaria para emitir el correspondiente informe que podrá evacuarse en la misma reunión de coordinación de forma verbal.

Por todo ello, Desarrollo Urbano insta a Obras Públicas a aprobar ya el citado plan, una de las herramientas necesarias para la regeneración del barrio de Natzaret, también pendiente de la aprobación del plan especial Natzaret Este que promueve la Autoridad Portuaria de València y donde se incluye la ciudad deportiva del Levante UD.

Al hilo del plan especial se realizó entre 2016 y 2017 un proceso de participación ciudadana que dio como resultado un diagnóstico de las necesidades del barrio a partir del cual se han definido los criterios que han orientado el plan especial de Nazaret con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía