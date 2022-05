La exministra Carmen Alborch y el expresidente del Gobierno de la II República Francisco Largo Caballero darán nombre a sendas calles de la ciudad de València, a propuesta del grupo socialista municipal. En concreto, la calle Carmen Alborch será la actual vía situada junto al IVAM, entre Guillem de Castro y la Beneficiencia. Asimismo, la nueva calle Francisco Largo Caballero se ubicará en la actual prolongación de Bailén, en el tramo del cruce con Doctor Vila Barberá y San Vicente Mártir. Según indican fuentes del grupo socialista, la vía ubicada junto al IVAM, «no tiene denominación y en la misma no existen viviendas, terminando ahora en un espacio peatonal». En cuanto a la que rendirá homenaje al exdirigente socialista, en ella actualmente no existen viviendas.

Para la vicealcaldesa Sandra Gómez y lideresa del PSPV local «es un orgullo que una mujer como Carmen Alborch, una referencia del movimiento feminista en España, pueda tener por fin el reconocimiento que se merece en València, la ciudad donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional y con la que estaba personal y afectivamente vinculada». Gómez remarca que Carmen Alborch «fue una luchadora incansable por los derechos de las mujeres y de la igualdad y proyectó esos valores desde todos y cada uno de los cargos de responsabilidad que ocupó a lo largo de su vida». La exministra de Cultura, de hecho, incluso «llegó a proponer que el feminismo fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al ser un movimiento que mejoraba el mundo». La calle en su memoria, además, «estará ubicada junto al IVAM, el museo que dirigió y con el que se convirtió en una referencia cultural en toda España», explica la concejala de Urbanismo.

Sandra Gómez, igualmente, ha puesto en valor la figura de Largo Caballero, el ministro socialista de la II República que combatió el fascismo desde el Gobierno. «Una ciudad vital es una ciudad respetuosa e inclusiva, donde no caben los discursos de odio y ningún símbolo o posición fascista. No se puede amparar denigrar y pisotear la memoria de quienes defendieron la democracia frente al fascismo», ha dicho. No en vano, en septiembre hará dos años de que Madrid, a propuesta de Vox y con los votos del PP y de Ciudadanos, retiró del callejero a Largo Caballero y al exministro socialista Indalecio Prieto. Ya entonces, Sandra Gómez anunció que Largo Caballero tendría en València el homenaje permanente que le niega la ultraderecha en la capital de España.