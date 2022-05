El alcalde de València Joan Ribó ha justificado su ausencia en los actos religiosos de la Mare de Déu dels Desamparats de ayer domingo porque "como en todos los años que llevo de gobierno" no participa en los mismos por una decisión personal y por sus creencias personales. Tanto María José Catalá, la lideresa del PP, como Fernando Giner, líder de Ciudadanos, han criticado a Ribó por su ausencia en el Traslado y la eucarístia, entre otras solemnidades en honor a la Virgen de los Desamparados. "Estamos en un Estado aconfesional, no en un Estado nacional-católico" ha manifestado Ribó que ha señalado que desde que accedió a la vara de mando no va a actos religiosos "ni católicos, ni protestantes ni islámicos de ningún tipo".