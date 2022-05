El alcalde de València, Joan Ribó, ha intervenido en el pleno municipal para calificar de "fake" la noticia de que hubiese cenado con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, durante la visita que éste realizó a la Comunitat Valenciana hace quince días.

Ribó ha intervenido como "cuestión de orden" tras una intervención del portavoz de Vox, José Gosálbez, sobre una moción dedicada a las fiestas tradicionales, durante la que le ha reprochado que se reuniera con Junqueras. Tras la intervención ha intervenido para pedirle que "se entere de la realidad" asegurando que "yo ni me he reunido, ni he cenado ni siquiera conozco a ese señor. Eso lo dice un diario digital y es un fake, una noticia falsa". Tanto es así, que ya llegado a decir el menú: "fabes" acompañadas de jamón.