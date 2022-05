El hasta ahora rector de la Basílica de la Virgen, Jaime Sancho, acata y, según su propia confesión, se muestra agradecido de finalizar su ciclo justo en el momento en que empiezan los actos del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Una decisión que podría sorprender si se tiene en cuenta que es uno de los grandes conocedores de la advocación mariana o que, si se establecen paralelismos, el cardenal Antonio Cañizares lleva ya casi dos años por encima de la edad de jubilación. "En València hay unas normas y a los ochenta años se dejan los cargos de gobierno. El sacerdote no se jubila nunca, lo es hasta la muerte y la eternidad. Seguiré en misa, confesando, ayudando en la Catedral, que es mi sitio. Cuando me nombraron sabía que era para un tiempo limitado. Ahora tengo los deberes hechos. Se ha hecho una programación para el Centenario, hay una junta en la que el arzobispo quiere que esté para llevar las cosas hasta el final. Agradezco que a mi edad no tener que llevar la la responsabilidad directa.

Juan Melchor Seguí, nuevo rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados El relevo al frente de la Basílica se produce con todo preparado para los actos del centenario. Pero Jaime Sancho lo acata absolutamente. "He tenido mucho trabajo de preparación. Y ya está terminado. Se han desarrollado las redes sociales, hay una presentación oficial a las autoridades políticas y sociales el día 15.. estoy alegre de ver el fruto de todo ese trabajo. Es como plantar el jardín. Han sido cinco años muy felices y plenos. He visto cosas, signos, milagros, una devoción del pueblo... yo soy de València capital pero nunca lo había vivido como hasta ahora". El hombre que va a ciegas por la catedral Destaca Jaime Sancho que los tiempos vividos recientemente han generado un crecimiento de la pasión mariana. "En la pandemia, en los tiempos de la mayor reclusión, fue un tiempo de una actividad intensísima, con misas diarias, conferencias... la pandemia ayudó a la difusión de la Virgen de los Desamparados como no ha habido nunca. Todo el mundo miró hacia la Virgen. Y ahora, de cara al centenario hay una actividad de redes sociales intensísima, con contactos en todo el mundo. Estamos descubriendo cientos de lugares en los que se venera a la Virgen de los Desamparados. y gracia sa internet nos hemos podido comunicar con ellos". "Muchas de las rogativas a la Virgen las debemos a Youtube" También ha llamado la atención que no se ha producido una "orden sucesoria" y que haya sido el vicerrector, Álvaro Almenar, el nuevo responsable de la Basílica sino Juan Melchor Seguí. "En la iglesia no hay un escalafón como tal. Se designa al que se considera más conveniente. Don Melchor tiene mucha expriencia. En Ontinyent hay mucho movimiento en torno a la Púrisima y sabe gestionar la devoción mariana. Es una persona joven, tiene 56 años, apenas un poco más mayor de don Álvaro, que seguirá como vicerrector".