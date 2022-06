La auditoria anual de legalidad de la EMT, realizada por una empresa auditora externa, ha detectado una serie de presuntas irregularidades en la gestión de personal y en los procesos de selección de personal y en las contrataciones de una serie de servicios y proveedores. Una de ellas, tal como añade el concejal del PP Carlos Mundina es "la contratación de un médico al frente del negociado de Prevención que no se había presentado al proceso de selección y que, cuando fue seleccionado, no disponía de la titulación requerida. Asimismo se ha detectado cerca de un millón de euros de adjudicaciones al margen de la ley de Contratos del Sector Público", remarca el consejero popular en la EMT.

El informe de 2021 del auditor desvela que en un año "se han perdido conductores en la EMT pasando de 1.044 conductores a 1.037 en un año, mientras la plantilla de la EMT ha crecido de 2020 a 2021 en dos trabajadores pasando de 1.396 empleados a 1398, mientras siguen aumentado los cargos directivos". Además, advierten los populares "existen promociones internas irregulares y contrataciones temporales de personal que carece de justificación".

Irregularidades detectadas por la auditoría

La auditoría también ha detectado otras presuntas irregularidades y fallos procedimentales en los procesos de selección de personal. Así, concluye que en uno de los procesos, las bases de la convocatoria "requerían de la publicación de los listados de admitidos a las pruebas, sin que conste que se haya dado publicidad a dichos listados”. “En el expediente no se ha dejado constancia de la comprobación de los requisitos de acceso, del método de puntuación de la prueba de competencia ni de la prueba práctica (no se han indicado los criterios evaluados ni el desglose de la puntuación obtenida por cada candidato). Tampoco se ha dejado constancia de la valoración de los méritos. Esta comprobación fue realizada por la consultora externa que no ha aportado al equipo auditor la documentación soporte al respecto”, apunta el fiscalizador externo.

En cuanto a la contratación del jefe del negociado de prevención, la auditoría afirma que el candidato que finalmente ha resultado contratado "no presentó solicitud de acceso al proceso de selección. Sin embargo, presentó candidatura en el proceso simultáneo de médico de empresa”. Recoge el documento que en las bases de la convocatoria "se establecía como requisito de acceso estar en posesión del Título de Médico con la especialidad de Medicina del Trabajo. Igualmente, las bases indicaban cada aspirante deberá reunir los requisitos establecidos a fecha de publicación del presente proceso selectivo y mantenerlos durante todo el tiempo de duración del mismo y en el momento de la contratación”.

Pero, "el candidato que finalmente ha resultado contratado, finalizaba el 31 de agosto la residencia (con motivo de una baja reconocida por la Seguridad Social que le ocasionó un retraso en la finalización de sus prácticas), de modo que hasta dicha fecha no adquiría la especialidad de Médico del Trabajo. Por tanto, en el momento de publicación del proceso selectivo (junio) no cumplía con los requisitos de acceso, aunque sí en el momento de la incorporación. Recomendamos a la Entidad que tenga en cuenta en próximos procesos de selección hacer referencia a que estos requisitos se cumplan antes del momento de contratación”, añade este dossier.

El concejal del PP, Carlos Mundina, asegura que la auditoría "confirma la pésima gestión de Ribó y PSOE al frente de la EMT que la han llevado a tener la mayor deuda de su historia. Ahora por la auditoria nos enteramos que el médico responsable de la salud laboral y riesgos de los trabajadores de la EMT se ficho cuando aún no tenía la titulación y sin haberse presentado al proceso donde concurrieron otros 20 médicos”. Mundina ha asegurado que además de pedir que sea la Intervención municipal quien tome el control financiero de la compañía de la EMT "también vamos a pedir que los servicios de riesgos y salud laboral del Ayuntamiento sean quienes se hagan cargo de esta área en la EMT”.