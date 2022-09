El auténtico Remember con todos los dj’s de la época y las actuaciones del Saraotardeo en una sola sesión. Dos festivales en uno, donde se bailará y cantará con la mejor banda sonora de los 2000.

El 8 de octubre, en La Marina de València, a partir de las 17:00h, los amantes del Remember tendrán una cita obligatoria con I♥TARDEO REMEMBER, que llega con un cartel de lujo formado por Alberto Añón (Woody), Javi y Rafa (Los Gemelos de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), José Coll (Arabesco), Santi Martínez (Distrito 10), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas) y Víctor Pérez (The Face), que harán vivir a todos los asistenetes un tardeo/noche inolvidable.

Además, el 2000 Fest tendrá dos festivales en uno. Y es que aparte del tardeo remember en este #SaraoTardeo habrán otras grandes actuaciones como las de Coyote Dax, Chus, ex de los Inhumanos, Karina, Leticia Sabater, María Jesús y su acordeón, Paco Clavel, Regina Do Santos, Sonia Madoc, Tributo a Rafaella Carra by Soraya Naoyin, Yurena y Zapato Veloz. Los organizadores esperan anunciar próximamente más confirmaciones.

El próximo 8 de octubre, la ciudad de València tiene una cita con la banda sonora de aquella inolvidable época con el 2000 Fest #SaraoTardeo y el Tardeo Remember, en la Marina de València a partir de las 17:00 horas. Todo el espectáculo será presentado por Marta Riesco y José Manuel Parada.

Las entradas ya están a la venta, a través del siguiente enlace https://2000fest.com/ tanto para la zona general como para la zona VIP con el 20% de descuento para los 500 primeros.