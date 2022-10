El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha lamentado de nuevo el afán recaudatorio del gobierno de Ribó, en este caso a cuenta de la ORA. En total, durante los seis primeros meses del año el Ayuntamiento ha recaudado 4,2 millones de euros por este concepto, al tiempo que ha interpuesto más de 105.000 multas a los conductores.

“Este equipo de gobierno no hace más que poner trabas y dificultades al aparcamiento, pero no es capaz de dar alternativas viables al transporte público. Elimina plazas de estacionamiento en la calle, endurece la normativa de la ORA y, mientras tanto, fríe a multas y tasas a los vecinos. Que no nos engañe: esto no es sostenibilidad ni política verde. Son simplemente ganas de recaudar”, ha denunciado.

De este modo, Giner ha lamentado que el distrito más castigado durante el primer semestre del año ha sido Russafa, donde se han puesto casi 29.000 multas a los conductores y se han recaudado 1,2 millones de euros. Esto es, el 25% del total de toda la ciudad. “Justamente el barrio que más dificultades tiene es el que tiene que aguantar los experimentos de este gobierno con las nuevas normativas de estacionamiento. Zonas verdes y naranjas que se han puesto en marcha con el rechazo de los comerciantes y falta de información para los vecinos y usuarios, que hasta el mismo día de la entrada en vigor seguían sin saber muy bien cómo proceder”, ha recordado.

“Ahora ponen zonas que cuestan incluso más caras que la zona azul y además obligan a los vecinos a pasar por complicados trámites administrativos para conseguir sus permisos de aparcamiento. Algo que, por cierto, el Síndic de Greuges ya consideró inapropiado en el caso de las cámaras de Ciutat Vella, al señalar que tendría que haber sido el Ayuntamiento quien cotejara los datos y diera automáticamente los permisos a los vecinos, sin causarles más prejuicio que el de poner en marcha las iniciativas, que ya es más que suficiente”, ha resaltado.

Mala zona para aparcar

“Por no hablar, por supuesto, de que no habrá permiso para todos y que tienen un coste de casi 100 euros al año”, ha indicado. Así, ha lamentado el “castigo” a los vecinos, y ha recordado que la zona de Ruzafa es una de las peores para aparcar, teniendo en cuenta que muchos edificios son antiguos y no tienen posibilidad de abrir garajes privados. “Una situación realmente complicada que este gobierno no ha hecho más que empeorar más con la puesta en marcha de un sistema que, como ya es costumbre, no ha contado con la previsión, el acuerdo y la organización apropiada”, ha finalizado.

Del mismo modo, Giner también ha incidido en que los barrios del centro son los más castigados por la ORA. “Entre Ruzafa, Abastos y Exposición acumulan el 70% de la recaudación total de Valencia, con 29.000 sanciones, 25.000 y 22.800 respectivamente. Esta es una buena forma de vaciar el centro y de poner dificultades al desarrollo de los negocios y de la actividad económica”, ha señalado.