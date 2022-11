El alcalde de València Joan Ribó ha participado este martes en el acto de celebración del 20 aniversario de la EVAP (Asociación de Empresarias y Profesionales de València), que se celebra en el Palacio de Congresos de València. Allí ha subrayado la importancia de entidades como esta, que contribuyen de una manera firme "a la igualdad entre hombres y mujeres”. Ribó ha defendido la importancia de los ejemplos de “mujeres referentes en un mundo masculinizado, que permiten a las niñas tener ejemplos de mujeres que triunfan en el mundo empresarial”. Tal como ha afirmado Joan Ribó, “son hitos fundamentales para construir un futuro más libre”.

Acompañado por la concejala de Igualdad Lucía Beamud, el alcalde ha felicitado a la asociación, en nombre de toda la ciudad, “por estos 20 años de hacer camino para visibilizar el papel de las mujeres en el mundo empresarial y económico valenciano, por haber conseguido sumar a profesionales de todos los sectores del mundo económico valenciano, y por haber consolidado unos premios que desde 2004 reconocen la aportación de las mujeres a la sociedad y para contribuir a romper estereotipos”.

De hecho, ha defendido Joan Ribó, “la economía no puede ser ni eficiente ni real si no cuenta con la visión del 50% de la población, y no puede dar soluciones a problemas que no contempla”. “Por eso –ha añadido- es tan importante trabajar para romper todos los techos de cristal que todavía quedan”.

En este sentido, el alcalde ha recordado que los recientes Premios Jaume I, que reconocen la tarea de valencianos y valencianas en el mundo de la ciencia, la innovación y la economía, únicamente ha sido otorgado a una mujer en la modalidad de Economía, en sus 34 ediciones de trayectoria, en dos ocasiones: en 2017 y este año, 2022. “Es un dato objetivo que evidencia lo importante que es reivindicar el trabajo y la aportación de las mujeres al mundo de la empresa y la economía y lo necesario que es que haya entidades como EVAP para avanzar hacia una sociedad de igualdad llena”.

“Lo que está en juego es muy importante –ha concluido el alcalde- es crear modelos para las mujeres de mañana, facilitarles herramientas que las empoderen y que contribuyan a acabar con todas las violencias que hoy soportan: la institucional, la política, la física, la psicológica o la económica”.

La importancia del apoyo institucional

Por su parte, la presidenta de la EVAP, Eva Blasco, ha agradecido el apoyo del alcalde y del gobierno municipal, “que es muy importante para nosotras, porque es la muestra de cómo tenemos el apoyo de nuestros gobernantes para alcanzar esa igualdad real y efectiva, absolutamente necesaria, y con la que ganaremos todos y todas”, ha afirmado. Blasco ha subrayado la importancia de “estos 20 años de lucha por situar a la mujer en el ámbito de la empresa y del asociacionismo empresarial”, y ha afirmado que “hemos avanzado mucho, pero es muchísimo lo que nos queda por avanzar”.

La empresaria Eva Blasco subraya la importancia de “estos 20 años de lucha por situar a la mujer en el ámbito de la empresa y del asociacionismo empresarial”, y afirma que se ha avanzado mucho "pero es muchísimo lo que nos queda por avanzar”.

Te puede interesar: Economía Eva Blasco (EVAP) destaca el papel «clave» de las mujeres en la pandemia

La sesión conmemorativa continuará durante toda la jornada, con la presencia de diferentes miembros del equipo de gobierno municipal que tomarán parte en las distintas sesiones del congreso: la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez; la concejala de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, Elisa Valía; la concejala de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario; el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano; y el concejal de Hacienda y de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Borja Sanjuán.

El alcalde, Joan Ribó, ha concluido su intervención, asegurando que el Ayuntamiento de València es "un aliado para construir un futuro más igualitario, donde todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades”.