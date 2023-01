"Señor Ribó. esta plaza no es turística, es de buen barrio y queremos la comodidad de disfrutar al sol los pocos días que nos quedan de vejez al ser cómodos. Si usted fuera tan amable no nos cambien los bancos con respaldos, y que no sean de hormigón los queremos de madera, que el sol no los calienta". Este es uno de los carteles que han colocado los usuarios de los bancos de la plaza Polo de Bernabé, ubicada en el barrio de Exposición y en el distrito de Pla del Reial, para pedir al alcalde que no se cambie este mobiliario urbano de madera y con respaldos por unos bancos de hormigón más fríos y sin respaldos. "Señor Ribó este barrio acepta de todo pero los bancos para las personas mayores no se cambian" se puede leer en otro cartel del mismo ágora.

