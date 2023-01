Cuando viajamos, lo habitual, es que vayamos con la mente abierta dispuestos a mimetizarnos con el entorno, incluso a los que a cuitas gastronómicas se refiere. Probar los platos típicos del país es uno de los objetivos que nos marcamos. Y entonces ¿por qué no lo hacemos cuando estamos en casa? ¿qué nos frena a atrevernos con otras delicias en nuestra cocina diaria? Una de las formas de innovar para nuestros paladares puede ser alimentarse de insectos.

Corría el año 2018 cuando se aprobó en España la venta de este tipo de animales para consumo humano espoleados, tal vez, por la FAO y otros expertos quienes consideran que los insectos son el alimento del futuro tanto por su alto valor nutricional (sobre todo proteínico) y por la sostenibilidad ecológica de su cría y consumo.

Atento a la oportunidad de negocio y atraído por su sabor, el valenciano Alberto Pérez decidió dar un giro a su carrera profesional y abrir una tienda online para vender insectos comestibles. "Los probé de casualidad en una cena en casa de una amiga que llevó hormigas para comer y me gustaron. Al preguntarle dónde podía comprarlos, me dijo que tendría que ser a través de internet porque en España aún no estaba autorizado". El destino trajo consigo un giro de guion muy oportuno porque a los pocos días se produjo la aprobación de la venta de insectos para consumo humano.

Así que ese mismo año Pérez puso en marcha una tienda online para comercializar estos comestibles que dio paso al año siguiente a la tienda física que se encuentra en el Mercat de Russafa, Insectum.

En ella se pueden encontrar numerosos productos que tienen como principal ingrediente alguna de las cuatro especies de insectos permitidas para su ingesta: grillos, larva del gusano de la harina, langostas y la larva del escarabajo del estiércol. "Se pueden consumir de tres maneras: enteros, que han sido sometidos a un proceso de deshidratación y tostado; con algún tipo de proceso como puede ser con una cobertura de chocolate o molidos, que es en forma de harina".

Pero ¿cuál es el producto de insectos que tiene más éxito entre los consumidores? Alberto señala que se trata de un pack que mezcla los cuatro insectos. "A la gente le cuesta un poco aproximarse, pero sí es verdad que en estos años se ha notado un mayor interés y se van animando a probar". Quizás el mayor obstáculo para un consumo más habitual tiene que ver con el precio: un kilo de grillos ronda los 140 euros.

Esto los convierte en un bocado gourmet más propio de ocasiones especiales y como un aperitivo para complementar la alimentación más común. "No se trata de sustituir un filete de carne por la proteína del insecto pero sí pueden ser unos toppings perfectos para una ensalada, por ejemplo". El futuro y la tendencia es precisamente esa, el consumo masivo de insectos será en su forma molida y mezclada con otras harinas. "No será raro encontrar un pan con harina de grillos en el horno", explica el gerente de Insectum. Aunque por el momento, no es un mal plan probar unas deliciosas tostadas con paté de berenjena y grillos en compañía de una cerveza bien fría. En el Mercat de Russafa ya se puede.