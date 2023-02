El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha propuesto extender el servicio de teleasistencia a las personas mayores y dependientes las 24 horas del día, incluso cuando no están en casa, a través de pulseras inteligentes. “En pleno siglo XXI no es aceptable que las personas mayores y dependientes no tengan un servicio de teleasistencia que cubra también las salidas a la calle, ya sea por motivos de salud o directamente de seguridad, como atracos, sustos o cualquier delito”, ha considerado.

“Caminamos hacia una sociedad en la que cada vez va a haber más personas mayores, y necesitamos mejorar los servicios para garantizar que están atendidas y protegidas en todo momento, también cuando salen a la calle”, ha indicado. Así, ha propuesto extender el servicio de teleasistencia las 24 horas a través de pulseras inteligentes y de puntos SOS ubicados en la propia calle, de manera que las personas puedan llamar en caso de tener cualquier emergencia “desde un robo hasta una caída, cualquier cosa”, ha señalado. Pulseras inteligentes En cuanto a las pulseras inteligentes, Giner ha indicado que la extensión del teléfono móvil “no es ninguna excusa”. “Todos sabemos que la brecha digital está ahí y que muchas personas mayores tienen dificultades para hacer uso del dispositivo, y más aún en una situación de estrés como puede ser una caída o un susto por la calle. Nosotros lo que proponemos es un servicio de pulsera inteligente en el que solo haya que pulsar un botón y avisar a los servicios de emergencia para que vengan inmediatamente”, ha detallado. “Sin más complicaciones”. “Necesitamos más personal y recursos en los servicios de teleasistencia, porque la libertad de los ciudadanos empieza con la seguridad. Sin seguridad, no hay libertad” Y por lo que respecta a los puntos SOS, ha pedido que se instalen dispositivos en todas las calles para poder atender los casos de emergencia sin necesidad de utilizar un dispositivo móvil. “En definitiva, lo que estamos proponiendo desde el ayuntamiento es una estrategia integrada de teleasistencia 24 horas para asegurar que ninguna persona se quede atrás, y que nuestros mayores y personas dependientes siempre puedan sentirse protegidos”, ha finalizado. 4.100 llamadas sin atender del 092 en 2021 Y, del mismo modo, Giner ha denunciado que el servicio de atención telefónica de emergencias en València “ha sido totalmente deficiente”. “De nada nos sirve que el 092 sea un teléfono gratuito si no hay nadie para atenderlo”, ha censurado en este sentido, y ha explicado que en el año 2021 se quedaron más de 4.100 llamadas sin atender. “Este teléfono es el que pone en contacto directo a los ciudadanos con la Policía Local, en caso de sufrir algún problema como pueda ser un robo o cualquier otra emergencia”. “El Ayuntamiento, sin embargo, no está siendo capaz de garantizar este servicio esencial para la ciudadanía, contribuyendo todavía más a la sensación de inseguridad en Valencia”, ha finalizado. “Necesitamos más personal y recursos en los servicios de teleasistencia, porque la libertad de los ciudadanos empieza con la seguridad. Sin seguridad, no hay libertad”, ha apuntillado.