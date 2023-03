Los pueblos de València empezarán abril con once obras adjudicadas

El mes de abril traerá bajo el brazo una serie de once inicios de obras en pueblos de València, dentro del Plan de Inversiones en los Pueblos de Valéncia organizado por el Ayuntamiento. Forma parte de la batería de actuaciones destinadas a los mismos, algo que el equipo de gobierno ha proclamado prácticamente desde el minuto uno como una seña de identidad "si recordamos que, por ejemplo, cuando llegamos, encontramos pueblos que llevaba ocho años sin baldeo. Que parece algo simbólico, pero que es lo suficientemente significativo".

Los pueblos tienen, en este momento, dos millones de inversión a través de la Diputación de València, sustanciados en tres obras ejecutadas, estas once en proceso y siete en fase de adjudicación. Procesos a los que la campaña electoral municipal no habría afectado más que, en todo caso, las inauguraciones de la obra finalizada, pero que la actual corporación no lleva a cabo, y que, eso sí, llenarán de obras las calles a un mes o más de la cita con las urnas.

En general se trata fundamentalmente de rehabilitaciones de edificios y mejoras en el firme -tanto reasfaltados como reformas integrales de calles o plazas para su peatonalización-. Cirugías urbanas que tienden a tratar de conformar "entornos más amables y recuperar el valor de nuestros pueblos".

Inicio de obras

Las actuciones que se van a poner en marcha incluyen diferentes peatonalizaciones en Carpesa (calle Garcés), Borbotó (finalización de la Plaza del Morerar, una de las principales), o en Massarrojos (recuperación de las aceras de la Plaza del Somniador Andrés Piquer y Carreró de la Presó) "todo ello son lugares de reunión, para que sean más pacíficas, de vida activa, donde se hace la vida del pueblo, darles valor y crear espacios".

La actuación en El Palmar será la sustitución de la carpintería exterior del edifico de las antiguas escuelas.

En El Perellonet es una reforma de mejoras en el edificio de la Alcaldía después del traslado del ambulatorio desde el edificio municipal al ambulatorio a las antiguas escuelas. Junto a estas, se acumullan actuaciones de mejoras de aceras, incluyendo su accesibilidad, o asfaltado en espacios como La Punta, La Torre, Castellar-l'Oliveral, el Perellonet o el Saler.

Pendientes de adjudicar

Entre los que están pendientes destaca la consolidación de la cubierta del Patronato Municipal de Benifaraig, a falta de decidir qué usos darle. Es un Bien de Relevancia Local "y permitirá dar nuevos servicios". En Poble Nou está la mejora de la accesibilidad para viandantes y coneción de la senda del Perolo y el Camino de Moncada con la avenida Hermanos Machado "porque hay una frontera muy brusca entre el centro de València y la huerta, pero los vecinos de poble Nou y Torrefiel siempre han tenido o querido tener ese acceso al paseo" cercenado con la aparición de la autovía "que dejó con unos accesos poco amables, y que ahora deben recuperarse y además ser adaptables a la movilidad reducida", reasfaltados en Pinedo y la ampliación del parque infantil de La Punta, en la calle Jesús Morante y Borràs. También en Castellar-l'Oliveral hay destinado un cuarto de millón de euros para la ampliación de zonas deportivas (baloncesto, padel, tenis), y renovación del vallado, así como la peatonalización y remodelación de las plazas de la iglesia tanto en La Torre como en el Forn d'Alcedo.

Obras finalizadas

Finalizada está la reparación y adecuación por 237.000 euros de zonas del polideportivo municipal En Benimàmet, asfaltado en El Perellonet y rehabilitación de calles en Cases de Bàrcena.