Fernando Giner repite como candidato de Ciudadanos a la alcaldía de València y lo hace con un discurso claro: la ayuda a las familias y los pequeños empresarios, la construcción de vivienda publica en solares y bajos comerciales o la conexión de València con su área metropolitana. Así lo ha defendido en su entrevista para Levante-EMV y Levante TV, en la que asegura que puede ser clave en la formación de gobierno.

P- Yo quería abrir fuego, señor Giner, preguntándole cómo se afrontan estas elecciones en un momento de cierta complejidad o de dificultad para su formación, para Ciudadanos.

R- Bueno, aquí lo que importa es València. Yo me presento convencido de que el proyecto que represento es la mejor opción. Es la mejor opción porque València necesita cinco cuestiones: diálogo, gestión, inclusión, gestionar la diversidad y valencianismo, valencianismo en un sentido moderno y amplio. Y de todos los candidatos, yo considero que ya he demostrado que soy el único capaz de dialogar con todos.

P- Se lo decía porque las encuestas son negativas en todos los sentidos. ¿A qué se agarra usted para seguir trabajando y peleando esta campaña?

R- La última encuesta a la que hicimos referencia creo que la sacó el propio Compromís, que nos daba un 6%. Esto supondría dos concejales y además lo dije: si el Ayuntamiento depende de mí, habrá cambio. Ahora tendrán que aceptar mi propuesta y mi programa. Eso lo tengo más claro que el agua. Y lo que también veo en las encuestas es que uno de cada dos valencianos no lo tienen claro, así que lo que tenemos que intentar durante esta campaña es animar a la gente a votar. Yo comprendo que la gente esté cabreada con Ribó, pero la solución no es PP y VOX. València necesita muchísima, muchísima tranquilidad.

P- ¿Le ha hecho daño la salida, ciertamente abrupta, de Rocío Gil a dos semanas de empezar la campaña electoral?

R- Bueno, mire, lo que ha hecho Rocío Gil o lo que hizo Merino o Toni Cantó son cosas que yo no haría en la vida. Incluso a mí me plantearon irme también a esa formación política...

P- ¿Se refiere al Partido Popular?

R- Clarísimamente. Y dije que no. ¿Pero cómo se plantea a nadie hacer estas cosas a 30 días de las elecciones? Mira, cada uno pone su nivel o su exigencia moral donde puede. Yo desde luego ese tipo de cosas no las comparto ni las comprendo. La política es un oficio muy noble y yo estoy dispuesto a regenerar la política.

P- Ideológicamente, ustedes se han mostrado cercanos al PP y en muchos lugares han gobernado justos. ¿Qué piensan proponer ustedes para diferenciarse?

R- Vamos a ver, hemos sido oposición, pero llegó el momento de la verdad, el momento de la pandemia, y me senté a negociar con Ribó. Y estoy en las antípodas del señor Ribó. El cheque escolar, las ayudas a los autónomos salieron de ahí. Por lo tanto, yo juego con una diferencia clave que es mi capacidad de entenderme con unos y con otros. Pero le digo más, en mi candidatura hay un 20% de personas con discapacidad. Me parece fundamental gestionar la diversidad. Por lo tanto, si usted me dice mis principales diferencias, creo que demuestro con hechos las cosas que digo.

P- Hablando de temas concretos. ¿Cuál sería su mayor preocupación a día de hoy?

R- Lo que más me quita el sueño es la vivienda, de lejos. En estos momentos no hay nadie en la ciudad de València que encuentre un piso de 90 metros cuadrados por menos de 800 euros. ¿Cuál es mi solución? Mi solución sería un gran pacto municipal. Y de momento y más rápido, descongestionar el atasco de licencias. Estimamos que hay unas 70 licencias paralizadas. Esto si lo multiplicamos por 50 viviendas, serían unas 3.000. Además, el Ayuntamiento tiene sólo en la zona de Malilla y de Grao unos 50 solares que si se construyeran tendríamos otras 3.000 viviendas. Y luego tenemos los bajos comerciales. El Plan General permite que ese bajo sea apartamento turístico, pero no vivienda. Yo soy partidario de que ese espacio se pudiese transformar también en vivienda. Creo que en buenas condiciones habría unos 6.000. Fíjese usted, 3.000, 2.500 y 6.000. Estamos hablando de que en una legislatura, con este gran acuerdo, podemos poner en el mercado cerca de 11 o 12.000 viviendas.

P- Una de las cuestiones que más polémica ha generado en la última legislatura ha sido el aparcamiento, la movilidad.

R- Me gusta la peatonalización, me gusta una ciudad más sostenible. Por supuesto que sí, pero el coche no puede desaparecer de la noche a la mañana. València no se acaba de cruces para dentro. Tenemos que pensar desde el Ayuntamiento de València con una visión metropolitana, desde Sagunto hasta Silla. Hay mucha gente que trabaja o que tiene sus padres o va al gimnasio en esta gran València. Por lo tanto, no todo el que coge el coche es un comodón que quiere contaminar. Entonces esto hay que solucionarlo con el aparcamiento, y para ello tengo cuatro solares localizados en las entradas de València para que sirvan de aparcamientos disuasorios. Y por supuesto, el que quiera entrar en el centro de la ciudad va a tener la ORA gratis.

P- ¿Y qué le parecen las cámaras de Ciutat Vella?

R- Una multa es una agresividad. Las cámaras que usted me comentaba ya tendremos tiempo para que la gente se conciencie y para que la gente pueda ir aprendiendo este objetivo común, que yo creo que lo deseamos todos, que València sea una ciudad mucho más respirable. Pero estoy en contra de que tengamos que ir a la Agenda 20 30 o cumplir la agenda 20-30 a base de martillazos, a base de ocurrencias y sobre todo a base de multas.

P- ¿Si gobernará, que haría con las más de cien mil sanciones que se han puesto ya?

R- Evidentemente dejaría en suspenso lo que son las multas, avisaría, tendría reuniones, tendría mesas de diálogo, hablaría con todo el mundo, pero dejaría de multar.

P- Y por cambiar un poquito de argumento. Usted ha sido un gran defensor de la familia, ¿Cree que se está maltratando a la las familias?

R- Bueno, la pregunta es muy profunda. Usted sabe que yo fui el que casé a mi hija con su mujer, Inés. Es decir, para mí eso es una familia tradicional, porque van a formar una familia. Yo estoy casado con Merche desde hace 40 años y tengo cuatro hijos y es otra familia de toda la vida. Es decir, cada uno tiene la familia que desea tener y viva la vida y viva la felicidad. Yo mientras la gente sea feliz y la vea estable y disfrutando de la vida, todo es y todo es familia.

P- Impuestos y autónomos. Dos reivindicaciones muy de Fernando Giner.

R- Cualquiera que sea autónomo me va a entender enseguida. A mi los bancos me daban un paraguas cuando hacía sol y me lo quitaban cuando llovía. Y la sensación es que la administración pública no me protegía, al revés, no hacía más que ponerme pegas y problemas. Y esto pasa porque ninguno de los que se presentan a candidatos han sido antes autónomos. Es decir, hay un problema gordísimo de empatía con la situación del autónomo.

P- Y con los impuestos qué haría? A esto me refería también cuando hablaba de familias.

R- Los impuestos son fundamentales para las familias, los autónomos o las pequeñas empresas. Yo estoy dispuesto a bajar los impuestos, pero condicionado a que sea lo que no ejecute el Ayuntamiento. Es decir, si a ustedes les pido un impuesto para hacer una inversión y luego no la hago, ese dinero se lo devuelvo. Me imagino que conocerán Walt Disney y la figura del Pato Donald. Había un señor llamado el tío Gilito que lo que hacía era acumular. Pues mire, el señor Ribó se está comportando como el tío Gilito.

P- Un asunto que también ha sido un tema recurrente a lo largo del mandato, el tema del respeto por las tradiciones, religiosas y no religiosas.

R- Para que se me pueda entender. Yo encargaré una estrategia de innovación de la ciudad, quiero que València sea una capital líder del siglo XXI. Pero yo no quiero meterme en el siglo XXI olvidándome de lo que he sido. Me parece que es importante ante estos nuevos tiempos que nuestras tradiciones se respeten. Entonces, cuando yo he visto al señor Ribó inventarse una tradición como las Reinas Magas, yo digo que esto no es una tradición. Es más tradición la Feria de Andalucía, que lleva 20 años, que las Reinas Magas. Por lo tanto, yo sería partidario de quitarle la categoría de fiesta tradicional a las magas y darle el concepto de festejo tradicional a la Feria de Andalucía. Y las magas si las quieren hacer, que las hagan, pero no las pienso recibir en el Ayuntamiento de València. Así de claro.