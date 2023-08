El ex concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, pide a Català que escuche a los vecinos, haga cumplir las ordenanzas y los horarios de operatividad logística, y no destruya el “acuerdo colectivo” entre vecinos, comerciantes y entidades del barrio para el normal funcionamiento de la APR de Ciutat Vella.

Así lo ha manifestado el concejal del grupo mayoritario de la oposición municipal al darse a conocer las reuniones que está manteniendo el actual titular del área con las entidades que ya participaron del acuerdo normativo para la operatividad del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella. Según las manifestaciones del Partido Popular, la finalidad de las mismas sería inutilizar este instrumento que contribuyó, junto al rediseño de la circulación en el barrio, al grado de peatonalización que en la actualidad disfruta el centro histórico de València y que se revertiría si se suprimieran las limitaciones de circulación.

Críticas a la decisión

“Entendemos que la señora Català y el Partido Popular son prisioneros de todas las ocurrencias y bulos con los que bombardearon durante la pasada legislatura cada una de las conquistas y mejoras logradas por el gobierno de Joan Ribó. Y que ahora, cuando se han encontrado con que tienen que trabajar, se han dado de bruces con la realidad: que sus propuestas eran ocurrencias de barra de bar que solo pueden que perjudicar a la ciudad y a quienes la habitamos”, apunta Giuseppe Grezzi.

No obstante, añade el concejal, “que prometieran un despropósito no es suficiente justificación para que lo lleven a cabo. El bienestar de las y los vecinos y la salud de todas las personas es más importante que la honrilla de la señora Catalá. Por eso, desde Compromís ya ni le pedimos que reconozca que se equivocaba con sus críticas a las actuaciones del gobierno de Joan Ribó, sino que simplemente deje de estropear la ciudad y no haga los estropicios prometidos. De hecho, todo apunta a que ya ha emprendido una marcha atrás en la reversión de las medidas de evidente mejora que impulsamos en la calle Colón o la Petxina, en las que se encontraría con el rechazo frontal de los vecinos”.