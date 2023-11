El portavoz del PP en Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha confirmado esta mañana en la rueda de prensa habitual tras la junta de gobierno que no habrá circos con animales esta Navidad en la ciudad. El nuevo gobierno de PP y Vox no autorizaá la vuelta de los animales a los circos, ha querido aclarar Caballero ante las declaraciones y advertencias del grupo municipal socialista. "La normativa es clara y contundente", ha dicho Caballero, quien ha recordado que hay además de un acuerdo del ayuntamiento una ley autonomica aprobada este mismo año sobre Protección Animal que en su artículo 35 prohíbe los circos o espectáculos itinerantes con animales. "El ayuntamiento de València lo tiene claro y no serán autorizados", ha subrayado el portavoz del PP.

Ante la llegada de los primeros circos a la ciudad como motivo de la Navidad y con el precedente de la revocación por parte del PP y Vox de la prohibición de las celebraciones taurinas ("bous al carrer") en sus modalidades más pólémicas por el maltrato animal ("bou en corda" y "embolat") la concejala socialista Maite Ibáñez reclamó ayer a la alcaldesa, María José Catalá, que "descarte pública y tajantemente la posibilidad de autorizar el regreso a València de circos con animales a través de una modificación de las ordenanzas municipales". Este gobierno de PP y Vox está dando muestras continuamente de su intención de hacer volver a la ciudad a sus tiempos más oscuros como ya hizo con los "bous al carrer".