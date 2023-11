La plataforma ciudadana denominada "La Mataobras" ya ha notificado al Ayuntamiento de València casi un centenar de obras en bajos comerciales de la ciudad donde se están haciendo reformas que son susceptibles de ser ilegales, para que proceda a inspeccionarlas y determine si realmente tienen los permisos correspondientes para transformar estas plantas bajas y si tienen autorización para realizar la actividad turística. En apenas un mes, desde el 6 de noviembre, la vecina que promueve este foro cívico ha pedido por registro de entrada que el consistorio efectúe inspecciones en cerca de 90 obras en bajos comerciales en barrios como Orriols, Poblados Marítimos, Patraix, la Saïdia o Ciutat Vella. Son vecinos, particulares y anónimos, de los distintos barrios de València, los que le comunican que se están haciendo este tipo de reformas en bajos comerciales. "No todas estas obras son ilegales, puede ser que lo sean o no; o puede ser que tengan permisos de obras que no se corresponden con el objeto verdadero de la reforma que es una irregularidad bastante frecuente; o puede ocurrir que estén acabados, y ya funcionan como piso turístico pero no tienen licencia de actividad para ello o, por ejemplo, no se ha hecho el cambio de uso comercial a residencia en el bajo en cuestión". Son palabras de esta ciudadana que impulsa este foro cívico de denuncia en una conocida red social y que explica cuáles son las presuntas irregularidades que se están cometiendo en estas reformas efectuadas en inmuebles sitos a pie de calle.

