Las personas mayores tienen su propia voz, pero no siempre es escuchada. Por ello, la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de València y Levante-EMV quisieron organizar un encuentro en el espacio Jubiocio donde visibilizar las reivindicaciones de este colectivo tan importante para la sociedad y en el que pudieran ser los verdaderos protagonistas. Tomar sus propias decisiones, no necesitar a nadie para hacer las tareas básicas, sentirse seguros al salir a la calle, compartir tiempo y experiencias con otras personas de su edad, atención sanitaria de calidad, más recursos y actividades para los centros municipales, formación para el uso de las nuevas tecnologías y para evitar las estafas... Estas fueron algunas de sus demandas durante la jornada.

Las claves sobre los «Miedos y preocupaciones de las personas mayores» las ofrecieron José Vicente Gosálbez Payá, concejal delegado de Mayores en el Ayuntamiento de València; José Viña Ribes, catedrático de Fisiología de la Universitat de Valencia (UV), director del Instituto Gerontológico de la Comunitat Valenciana y director de la línea de investigación de Metabolismo y Daño Orgánico de la Fundación Incliva; María Asunción Pérez Calot, defensora de las Personas Mayores de la ciudad de València; y Luis Emilio Planelles Herrero, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

La ciudad de València cuenta aproximadamente con 800.000 habitantes, de los que entorno a 170.000 son mayores de 64 años. Es, por tanto, un sector de la población importante desde el punto de vista demográfico, pero también económico y social, y que merece políticas municipales que garanticen su bienestar. Los ejes principales de actuación del consistorio valenciano, detalló José Vicente Gosálbez, se centran en la «atención directa a sus problemas». Así, el objetivo del ayuntamiento y de la concejalía es «dar solución, dentro de las posibilidades, al mayor número de preocupaciones». El edil se refirió a la soledad no deseada, a la salud, a la seguridad y a la brecha digital.

«Hace poco aprobamos provisionalmente el presupuesto municipal, y el 48 % va destinado a políticas para personas. Queremos y creemos en una València mucho más educada con los mayores», defendió el concejal, quien también propuso impulsar sinergias entre la delegación de la Devesa y la Universidad Popular para «idear cursos y excursiones». En este sentido, María Asunción Pérez urgió a Gosálbez a que «no se realicen políticas para mayores sin los mayores». «Queremos ser protagonistas en primer lugar de nuestro envejecimiento. Con el objetivo de estar saludables y ser felices», reivindicó.

Importancia de cuidarse

La cita contó con la participación de todo un referente a nivel internacional en el estudio del envejecimiento, el doctor Viña. En sus propias palabras: «No se trata de vivir más años sino de vivir mejor». La cuestión de la salud es una de las grandes preocupaciones de las personas mayores, especialmente cuando afecta a su independencia.

El experto señaló cuatro movimientos que el síndrome de fragilidad impiden, y que marcan el estado previo a la dependencia: ponerse de pie, caminar a una velocidad razonable, tener fuerza en las manos para coger objetos y no perder peso. «La fragilidad es un reto, pero se puede solucionar con ejercicio físico personalizado, multicomponente y social, en grupo. Esto permite retrasar la dependencia», indicó el doctor. Concretamente, recomienda hacer cardio, equilibrio y musculación, mejor si está pautado por un experto. «Hemos calculado que las personas que participan en los programas de ejercicio que hemos diseñado van la mitad de veces al centro de salud que las personas que no participan», subrayó.

Por su parte, el doctor Luis Emilio Planelles trasladó los miedos que sus pacientes le hacen llegar en consulta. En la misma línea de lo que comentaba Viña, el médico apuntó hacia la falta de autonomía para «la toma de decisión, para desplazarse sin tener que contar con alguien, para hacer gestiones». «Necesitan sentirse seguros. La ciudad está llena de trampas, falta accesibilidad, bicicletas y patinetes que circulan por la acera...», apuntó.

Respecto a las fechas navideñas que se acercan, y en las que se suele descontrolar la dieta, los ponentes animaron a saborear las vacaciones, aunque con «sentido común». «Hay que brindar, hacer algún exceso, para eso estamos en Navidad. No nos podemos pasar, pero sí disfrutar. No nos vamos a amargar la comida o la cena», afirmó Pérez. No obstante, Viña quiso trasladar un par de consejos: comer lento, si se sirve el alimento en el centro de la mesa, ponerse en el plato lo que se quiera ingerir, para controlar la cantidad, y contar las copas que se beben. «Al día siguiente no van a tener hambre, escuchen a su cuerpo. Si no hay apetito, no coman», aseguró.

Prevención frente a estafas

Dejando a un lado la salud, la cuestión de la seguridad es otro de los grandes temores de la tercera edad. «Garantizar que se sientan seguros, en cuestiones tan básicas como las estafas habituales, es objetivo capital del gobierno municipal y de la concejalía», aseveró Gosálbez. Para ello, el edil propone «crear charlas, cursos, comunicaciones entre los centros municipales y la Universidad Popular para dar una serie de pautas de comportamientos y que sepan que esto ocurre y las cautelas que deben adoptar».

Respecto a la brecha digital, el concejal defendió que «ningún mayor debe quedar fuera» y que, a pesar de vivir en un mundo tan tecnológico, no debe desaparecer la atención de persona a persona. En este sentido, recordó el convenio del Ayuntamiento de València junto con la Universitat de València y el Banco Santander para impartir formación sobre educación financiera a los mayores. Una iniciativa que Pérez también valoró. «Han venido a todos los centros municipales, hemos disfrutado de que nos acercaran las aplicaciones de todos los bancos, hemos tratado las estafas por ejemplo por Whatsapp. Ha sido una experiencia extraordinaria», añadió.

Por último, la jornada sirvió para remarcar la importancia de los centros de mayores para evitar la soledad no deseada. «Son clave, hay que ir y relacionarse con las personas de nuestra misma edad, sentirse parte del grupo es muy importante», destacó Gosálbez. Del mismo modo, Pérez recordó que hay una gran lista de asociaciones que intervienen la soledad no deseada. No obstante, pidió cautela a la hora de crear expectativas.«Los recursos son limitados, si no somos capaces de cubrir la demanda, vamos a generar frustración. Debe haber comunicación y comunión entre los proyectos que se emprenden y las personas mayores», señaló.

Con todo, el doctor Planelles defendió que hay que educar a las generaciones más jóvenes a «respetar a las personas mayores, a que tengan en cuenta su opinión y sean escuchados». «Tienen que cuidarse, con sensatez, ser consciente de lo que uno tiene y no dejar de hacer nada de lo que uno puede hacer. Ser activo, practicar el equilibrio para ser autónomo», añadió.

Pérez animó a las personas mayores a creerse «lo importantes que somos para la sociedad y para las familias». «Podemos aportar tranquilidad a la mayoría de los problemas porque los hemos vivido antes, nuestra experiencia y bagaje son valiosos», reivindicó. Para finalizar, el doctor Viña quiso lanzar un mensaje positivo: «Si las personas mayores tienen calidad de vida, están frente a su etapa más feliz, porque saben cuál es su sitio en el mundo. ¿Por qué la gente se piensa que las personas mayores no pueden ser felices?». Una vez acabada la mesa redonda, el público, formado por representantes de los centros municipales, tuvo la oportunidad de realizar algunas preguntas que fueron respondidas por los expertos. El programa completo se emitirá en Levante TV los días 6, 7 y 8 de diciembre por la tarde.