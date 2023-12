Los vecinos de la Saïdia vuelven a movilizarse por la próxima construcción en el barrio de un gran hotel de 1 estrella para 500 personas. Lo hacen después de la fuerte movilización que ha supuesto la construcción de un macrohotel o macrorresidencia de estudiantes en las cercanas naves de la calle Guatla, que se encuentran dentro de un complejo de viviendas. Creen que estas grandes construcciones hoteleras contribuyen a la turistificación del barrio en detrimento de quienes viven allí toda la vida.

En un comunicado de la Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidía, remitido a través de la Federación de Asociaciones Vecinales de València, el colectivo explica que el distrito de la Saïdia y en especial el barrio de Sant Antoni -Saïdia, "está sufriendo el crecimiento descontrolado del turismo". "La preocupación entre los vecinos es evidente, no queremos que se pierdan nuestras tradiciones. Nuestra historia, en una palabra, es nuestra identidad como barrio. No queremos que nuestros jóvenes sufran el desarraigo por tener que irse del barrio al no poder soportar los precios tan elevados de alquiler/compra de las viviendas", añaden.

Un segundo macrohotel

Según el colectivo, a día de hoy siguen esperando una solución tangible para las naves del Guatla, y mientras tanto "el Ayuntamiento ha resuelto someter a información publica un nuevo proyecto del hotel apartamento de una estrella, con un aforo aproximado de 500 personas, en las parcelas de la calle Maximiliano Thous, 8 y

la calle Benipeixcar, 6 y 10".

La Saïdia, y Sant Antonio en particular, "corren peligro real e inminente de gentrificación y turistificación. Los vecinos no estamos en contra del turismo, siempre que sea sostenible. Por eso, varias asociaciones del distrito nos unimos de nuevo para presentar alegaciones contra otro proyecto hotelero que, sin duda, pensamos no será beneficioso para el barrio. De paso, pedir, como siempre, servicios y dotaciones públicas; pues, como ya es sabido, en San Antonio no hay ninguna", concluyen.

La asociación ha hecho un llamamiento a todas las personas que quieran presentar alegaciones para que acudan a su sede y recojan el impreso que han preparado al efecto.