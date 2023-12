Un vecino de Natzaret, Bruno Ferreira, de origen portugués, ofrece hasta 1.000 euros de recompensa a quien le ayude a recuperar su perro Zorro, su mejor amigo y que lleva desaparecido desde el jueves. "Le escribo con el corazón encogido y con una petición desesperada de ayuda. Mi querido perro, un Jack Russel mestizo, ha desaparecido en Natzaret, València, y me dirijo a usted con la esperanza de que pueda ayudarme a encontrarlo", con esta llamada desesperada este hombre se ha comunicado con Levante-EMV, para pedirnos ayuda para recuperar a su compañero y amigo más fiel. "Mi perro -explica Bruno Ferreira- no es una mascota cualquiera, es un compañero cariñoso y juguetón que alegra a todos los que conoce. Le encanta jugar y lamer a todo el mundo, y su carácter amistoso le ha convertido en un miembro muy querido de nuestra comunidad".

Como expatriado sin familia en la ciudad, "mi perro lo es todo para mí. Ha sido mi fiel compañero durante años y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Estar lejos de casa puede ser duro pero mi perro ha sido mi fuente constante de consuelo y felicidad", añade este joven. "De hecho, soy el organizador de reuniones sociales para expatriados en Valencia, y mi perro siempre está a mi lado. Se ha convertido en una figura muy conocida en nuestra comunidad y ha hecho sonreír a muchas personas. Su pérdida ha dejado un vacío en mi corazón y en el de todos los que le conocen", relata a este periódico.

"He estado buscando incansablemente a mi perro desde que se escapó el viernes por la tarde, pero sin suerte. No he podido dormir sabiendo que está ahí fuera, asustado y solo" Bruno Ferreira - Dueño de Zorro y vecino de Natzaret

"He estado buscando incansablemente a mi perro desde que se escapó el viernes por la tarde, pero sin suerte. No he podido dormir sabiendo que está ahí fuera, asustado y solo", confiesa abrumado Bruno. Por favor, concluye: "les ruego que me ayuden a encontrar a mi perro y a devolverlo a su querido hogar. Les estaré eternamente agradecido por cualquier ayuda que puedan prestarme". Este hombre ha creado el hastag #buscamoszorrojuntos para que le ayuden a buscar al can y en la galería de fotos anexa está su teléfono móvil por si alguien puede darle información útil.