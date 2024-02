El problema de las terrazas de establecimientos de hostelería que ocupan el espacio público de forma irregular, que no les corresponden y que impiden caminar a los vecinos con normalidad por aceras y plazas peatonales ha motivado las quejas de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València María José Broseta. Respecto a estas críticas, la alcaldesa María José Catalá ha anunciado que ella es la primera que sufre este problema y también ha resaltado que en Ciutat Jardí, Honduras y la plaza del Cedro se está llevando un intenso plan de inspecciones, por parte de los técnicos del Ayuntamiento de València, para impedir que sigan las terrazas expandiéndose sin control. "He podido hablar -ha dicho la alcaldesa- con María José Broseta, la presidenta de la Federación de Vecinos, y comparto con ella la inquietud, -sobre estos problemas de ocupación del espacio público", ha comentado.

María José Broseta: “La Federación vecinal lleva trabajando la participación desde hace muchos años, y recientemente hemos potenciado una comisión conformada por todas las asociaciones para concretar las propuestas que estamos llevando al Ayuntamiento” #debateParticipación pic.twitter.com/vOhaPVr0pI — Federació d'Associacions Veïnals de València (@FedVeinalVLC) 30 de enero de 2024

"Yo vivo en primera persona" el problema de la ocupación del espacio, ha señalado Catalá

"Yo soy una de esas madres -ha confesado Catalá- , que va con carrito, a la que a veces -esta proliferación de terrazas- le dificulta el acceso a algunas zonas de la ciudad y creo que lo que yo vivo en primera persona lo viven muchos vecinos y vecinas de Valencia pero he de decir que comparto esa reflexión de que son situaciones muy puntuales, aquellas en las que se trata de terrazas que no están regularizadas". "Normalmente, -ha comentado la alcaldesa- por lo general, la hostelería en la ciudad de València trabaja de forma muy seria y las terrazas están reguladas". Ahora bien, "Es verdad que hay situaciones puntuales y ahi es donde tenemos que actuar, en particular, cuando hay una terrazas que están ubicadas de forma irregular o alegal". En ese sentido, en la plaza del Cedro, en Ciutat Jardí y en Honduras, "estamos enfatizando mucho, estamos apretando mucho" en el control sobre las terrazas. "Estamos haciendo inspecciones de locales, no estamos autorizando más licencias, no estamos concediendo más terrazas y estamos controlando con sonómetros el nivel de ruido". Por tanto, "estamos haciendo en toda la ciudad un trabajo de regularización de las terrazas, destacando que en València la hostelería es seria y responsable, y cumple las normas, pero hay personas qaue incumplen y el Ayuntamiento de València va a reforzar mucho para que se cumpla la normativa" y para que se garantice el descanso de los ciudadanos y el acceso al espacio público de los vecinos.