Catalá sobre el abeto seco de Vox: "A mi lo que me importa es que los árboles estén podados y no se caigan"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha eludido pronunciarse directamente sobre el abeto de Navidad comprado por la Delegación de Parques y Jardines que dirige el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el ayuntamiento de la ciudad, Juanma Badenas, después de que ese ejemplar se haya secado tras ser trasplantado una vez fue retirado de la plaza de la Reina, donde se exhibió durante esas fiestas. Su coste fue de 10.000 euros.

La primera edil ha indicado, preguntada por esta cuestión en la visita que ha realizado a Benimàmet para presenciar las labores de instalación de la primera de las cuatro cámaras de tráfico y seguridad que el consistorio colocará en esta pedanía y en Beniferri, que su objetivo es que la poda de árboles funcione en la ciudad y que estos no se caigan por falta de esta.

Alusión del ficus del Parterre

Catalá (PP) ha aludido así a la caída de la rama de uno de los ficus monumentales de El Parterre durante el anterior mandato, liderado por Compromís y el PSPV y en el que las competencias de parques y jardines la encabezaba el vicealcalde y edil de Compromís, Sergi Campillo, como titular de Ecología Urbana.

"Lo que no voy a tolerar en mi gobierno es que haya cuatro heridos por un árbol monumental que se cae en El Parterre por falta de poda"

"Lo que no voy a tolerar en mi gobierno es que haya cuatro heridos por un árbol monumental que se cae en El Parterre por falta de poda", ha respondido la responsable municipal preguntada por el abeto de Navidad que se ha secado. "Si ustedes me quieren comparar eso, que es lo que le pasó al anterior gobierno municipal produciendo incluso daños materiales, con que se haya secado un abeto me parece bien, pero, desde luego, mi principal objetivo es que la poda funcione y que no se caigan los árboles monumentales perjudicando y generando daños personales y materiales", ha añadido María José Catalá.

Abeto colocado en la plaza de la Reina la pasada Navidad. / Levante-EMV

Preguntada por si no le parece "exagerado" que se destinaran 10.000 euros a la compra de ese abeto, la alcaldesa ha hablado de nuevo de la poda y ha insistido en que ese servicio sea efectivo en València. "Yo lo que quiero es gastar mucho dinero en poda. Yo lo que quiero es que se poden los árboles y que no se caigan encima de nadie", ha remarcado.