Sandra Gómez: "Ha sido un honor trabajar para ti"

"Quiero darte las gracias y decirte que ha sido un honor trabajar para ti. He podido hacerlo nueve años en la que creo que es la responsabilidad más bonita del mundo: cuidar mi ciudad como si fuera como si fuera nuestro hogar". Un vídeo con música melancólica al piano es la forma que ha tenido la concejala y ex vicealcaldesa Sandra Gómez de refrendar ante València y su gente su final, de momento, en la vida municipal. "No es una despedida. Es un punto y seguido".

Germán Caballero

Con este vídeo, la edil socialista recuerda su paso por la casa grande y su marcha a las listas europeas -en las que saldrá elegida- a la vez que asegura que "Me voy, pero no me alejo. Porque voy a Europa también para que mire a Valencia y proteja los avances que hicimos contra el cambio climático o la desigualdad, que ahora están en riesgo".

Repasa en imágenes algunas de las gestiones de los ocho años de gobierno, como las peatonalizaciones, el derribo del "agujero de la vergüenza", la celebración del Orgullo, las reuniones con personas mayores y a ella misma participando de la Semana Santa Marinera y las Fallas.

Ahora dejará el grupo municipal socialista, pero "la mejor forma de asegurar el futuro no pasa por liderazgos personales, sino porque los buenos equipos cojan el relevo de las cosas buenas"

Asegura que "siempre fuimos honestos y nunca dejamos de hacer lo que considerábamos correcto" y no duda en hacer una crítica al actual equipo de gobierno, en relación a la ausencia de un gobierno progresista. "Esto solo es un paréntesis, porque esta ciudad va cuatro décadas por delante de su gobierno. A València volverá más pronto que tarde el futuro".