Las cámaras disuasorias llegan a la Punta tras la oleada de robos

Primero fue el barrio de Orrilos, luego Benimàmet y ahora ha llegado el turno de La Punta, donde las cámaras han llegado a tres cruces semafóricos con la intención de dar seguridad a los vecinos y atajar, por su caracter disuasorio, los problemas de robos y asaltos a viviendas con violencia que se han venido produciendo en los ultimos meses. La alcaldesa, Mª José Catalá, ha asistido esta mañana a la instalación de las cámaras que junto con las de Orriols y Benimamet suman ya 14 en toda la ciudad. Una medida que aseguran "no arregla todo pero da tranquilidad, porque aquí ha habido semanas que había robos día si, día también", comenta uno de los vecinos.

Según los datos que maneja la Policía Local las cámaras, que la oposición ha cuestionado al no tratarse de cámaras de vigilancia propiamente dichas (como las instaldas en el Jardín del Turia), que requieren un farrogoso y largo procedimiento administrativo y la autorización de la Delegación de Gobienro, están funcionando. En Orriols un mes después de la colocación de los dispositivos, los avisos a la policíal local se han reducido un 30% y en Benimàmet lo han hecho en un 20%.

Las cámaras instaladas en Valeència están pensadas para controlar el tráfico y conectados a la central del 092 de la Policía Local de momento no irán a nuevos barrios ya que no está previsto poner más, apuntan fuentes municipales.

Empresas de seguridad privada

Los 2.700 vecinos de La Punta, una de las pedanías de huerta del sur de la ciudad, llevaban años demandando la colocación de cámaras de vigilancia en las calles "pero no nos hacían caso, nos daban largas porque decían que había que tramitar muchos permisos", asegura el portavoz de la Unió de la Punta, Vicente Romeu, quien asegura que la población está muy dejada no solo por el tema de la seguridad también de la movilidad y la desconexión. Las grandes infraestructuras como la autovía, la barrera de las vías del ferrocarrril y la Zona de Actividad Logística (ZAL) del puerto han generado más aislamiento si cabe entre los vecinos de la Punta, donde vive mucha gente mayor que no han dudado a raíz de los robos en instalar sus propios sistemas de seguridad y videovigilancia, como dejan ver las placas de empresas de seguridad que exhiben muchas fachadas.

La movilidade en la Carrera d'En Corts, una vía que soporta un tráfico constante, es una de las cuestiones que la alcaldesa también se ha comprometido a revisar para generar un entorno más amable en este pedanía. Es necesario pacificar el tráfico en esta vía. El ayuntamiento, ha dicho Catalá, destinarán 200.000 euros al reasfaltado de calles y se han recuperado las líneas de la EMT. "Las cámaras vienen muy bien porque están grabando 24 horas y eso da mucha tranquilidad a los vecinos".

El alcalde pedáneo de la Punta, Manuel Martí, ha explicado que tras la reunión que mantuvó con Catalá en abril se empiezan ya a ver las medidas de refuerzo de la seguidad con las cámaras en cruces estratégicos y con el refuerzo de la seguridad. " Hay que trasladar a los vecinos de la Punta y En Corts que se está trabajando para mejorar la seguridad". "Los vecinos tienen más tranquilidad". Ha habido una docena de atracos con mucha violencia a gente mayor. La agresividad con la que entraban en las casas era innecesaria. El último atraco ha sido en Jesús Morante y Borrás. El urbanismo, de viviendas o alquerías diseminada, y el entorno de huerta favorece los atracos, asegura el alcalde.