Los bomberos se preparan en el Saler para otro verano de alto riesgo

Sobre las 10.40 de la mañana ha sonado el teléfono en el Parque de Bomberos del Saler. Era el centro de comunicaciones avisando de un incendio en la cuadrícula 21-23. “Salimos para allá”, ha contestado un oficial. Seguidamente ha entrado otra alarma con la megafonía, que ha alertado en todo el parque: “Servicio de incendio, servicio de incendio”. Los bomberos del Saler se han activado en un santiamén. Ropa, casco, mangueras. Dos camiones, un coche escoba y directos al fuego.

Afortunadamente el dispositivo estaba participando de un simulacro. La escena, no obstante, la han representado con extremo realismo. Los primeros en llegar al ‘foco’ haciendo sonar las sirenas y hasta bloqueando parte del tráfico han sido el camión BUP (Bomba urbana pesada) y el BNP (Bomba nodriza pesada). “Tira manga de 70 y déjala puesta ahí”. La voz cantante la llevaba el cabo del Saler, Francisco Bayona. “¡Dame agua, agua!”, decía un bombero. “¡Más presión!”, pedía otro. “¡Tira para dentro, Luis!”, ordenaba Bayona.

Dos bomberos sostienen la misma manguera con un chorro de neblina primero para la vegetación baja y otro directo y sólido para las copas de los árboles. El primer contingente maniobraba para hacerse con el no-fuego mientras llegaban más dotaciones del Parque Central, ambulancia incluida, que en el caso de un incendio forestal sirve para atender a los intervinientes. “¡Abre la rueda con los guantes, que está muy dura!”. Más órdenes, más apoyos, más conversaciones de walkie-talkie.

Ximo Vilches indica dónde se ha registrado el foco del simulacro / Fernando Bustamante

En total han participado 12 vehículos en uno de los simulacros que se vienen desarrollando esta semana en la Devesa del Saler para comprobar que todo está listo de cara al verano. Vías de evacuación en el entorno de las urbanizaciones, tomas de agua, etc. Cualquier precaución es poca. El año pasado la Comunitat Valenciana vivió un largo verano de 40 días y una sensación térmica de hasta 46 grados. Además, el país viene del invierno más caluroso desde que existe registro estadístico, con lo que es difícil concebir un escenario de temperaturas más amables en la presente campaña estival. Y los bomberos del Saler vienen de una temporada larga de incendios concatenados y presuntamente intencionados en una de las peores rachas que se recuerdan en este parque natural.

Viento simulado

En el simulacro de hoy se han encontrado con un foco en un cortafuego que avanzaba en dirección a las torres del núcleo siete, pero que la variación del viento norte ha llevado a la Gola de Puçol. Como de costumbre, los bomberos han protegido las torres de viviendas que tenían a su espalda, que además era justo donde se habría originado uno de los incendios más virulentos de los últimos meses. La zona todavía está poblada de árboles negruzcos y calvas de ceniza.

Simulacro de incendio en la Devesa del Saler / Germán Caballero

El simulacro también ha servido para ver el sistema Sideinfo en acción y combinado con el resto de medios. Consta de ocho cañones de agua con capacidad para lanzar 2.966 litros de agua por minuto. Su labor es preventiva, el trabajo fino de extinción corresponde a bomberos, de hecho durante el simulacro se ha puesto en marcha para refrescar otra zona cercana a viviendas pero alejada del supuesto fuego. El nuevo sistema de cañones, que tienen entre 12 y 16 metros de altura, además sirve y servirá para crear corredores seguros cuando el parque –que tiene el riesgo de un polvorín– se ve arrasado por las llamas.

Mapas en el infierno

Los bomberos han ‘controlado’ el foco en apenas una hora. Lo han atacado desde diferentes flancos ayudados por mapas divididos en sectores y cuadrículas. Desde el pueblo del Saler el Perellonet hay cuatro zonas. Y cada cuadrícula abarca 300 metros de ancho por 300 de alto. Es la cartografía propia de los bomberos para no acudir al infierno con una venda en los ojos. En el mapa también aparecen marcados los hidrantes, sus puntos de suministro. En cada incendio hay mínimo un vehículo de extinción, un vehículo nodriza de apoyo y una conexión a hidrante. Aunque hay zonas sin estas bocas de riego, pueden empalmar mangueras y tirar 400 metros bosque adentro. No hay un solo punto de la Devesa a donde no llegue el agua.

El sistema de ocho cañones, en marcha / Fernando Bustamante

Sin embargo, hay muchos puntos a donde llega la imprudencia. Tras el simulacro, el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha explicado que un 35% de los incendios se producen por descuidos. Son incendios no intencionados, pero causados igualmente por la mano del hombre. En ese sentido, Caballero ha apelado a la prudencia y concienciación ciudadana para proteger el pulmón de Valencia. “Hacemos un llamamiento a quienes disfrutan de la playa y el monte de la Devesa, porque la protección del parque depende de todos. Hemos de seguir las recomendaciones de los bomberos; las barbacoas están prohibidas y si alguien va a fumar, aunque pedimos que no se haga, al menos que no tire la colilla en el suelo. Son cosas de sentido común para proteger este corazón medioambiental”, ha dicho el concejal tras acudir al Puesto de Mando Avanzado, donde también han estado presentes Enrique Chisbert (jefe de Bomberos de València), Natalia Dutor ( inspectora de Unidad de Logística) y David Roca (inspector de la Unidad de Intervención).

Prevención en olas de calor

Caballero también ha recordado que el sistema de cañones no solo ayudarán a rebajar la fuerza del fuego, pero también a evitarlo ante episodios climáticos complicados como puede ser una ola de calor. Y ha avanzado que para la campaña de verano el parque de bomberos del Saler incorporará cuatro efectivos más de bomberos y cuando se establezca nivel de preemergencia 3 de riesgo de incendios forestales el parque contará con una dotación más. “Se trata de contar con todos los recursos humanos y materiales para poder actuar de la forma más ràpida posible ante cualquier fuego que se produzca en este paraje de tan importante valor ecológico”, ha dicho el concejal.

En concejal Juan Carlos Caballero saluda a los bomberos movilizados en el simulacro / Fernando Bustamante

Asimismo, el político del Partido Popular Caballero ha explicado que hace unas semanas los bomberos realizaron una charla con los vecinos de la Devesa del Saler donde se recordaron unas sencillas medidas que se han de tener en cuenta para minimizar el impacto sobre las viviendas si se declara un incendio forestal como los vividos el pasado febrero. Y también ha recordado que los incendios más importantes que ha padecido la Devesa en los últimos meses han sido intencionados, reclamando “todo el peso de la ley para los que pretenden dañar este entorno natural”.