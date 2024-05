Trifulca vecinal por los bancos en la visita de Catalá a la supermanzana de Orriols

La alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, ha visitado hoy la supermanzana de Orriols y la renovada plaza de la Ermita, un espacio degradado que se ha convertido en una gran zona peatonal, con arbolado y más amable para todo el vecindario en la que se han invertido casi dos millones de euros. La obra se ha terminado antes de lo previsto, agilizando plazos, para que estuviera todo listo antes de verano y los vecinos "pudieran disfrutar de él”. Precisamente los vecinos han sido los que han mostrado con vehemencia en la visita sus diferentes puntos de vista en relación al resultado final de la intervención.

La visita ha empezado con un intensa discusión entre representates de las asociaciones Orriols Convive y Orriols en Lucha, que han pedido a la alcaldesa que se vuelvan a poner los bancos y mesas que había previstos en el proyecto original de la plaza de la Ermita porque permitían socializar a los vecinos en un barrio donde escasean las zonas verdes y jardines, y los vecinos que residen a pie de plaza peatonalizada que fueron los que pidieron al ayuntamiento que no pusiera bancos ni meses porque las concentraciones de vecinos, sobre todo por las noches, generaba problemas de convivencia por el ruido, la suciedad y el incivismo. Los vecinos de la plaza han llegado a proponer incluso el vallado de la renovada plaza. Al debate se ha sumado una vecina de la calle Agustín Lara, una de las calles peatonalizadas, que se quejaba de que "todos los bancos que no han puesto en la plaza me los han puesto a mi, hay 14, juntos unos con otros". La alcaldesa se ha comprometido a revisar la ubicación de los bancos y las mesas para conciliar las necesidades de todos. "Pondremos bancos alejados de las casas para evitar molestias a los que viven en la plaza", ha avanzado.

Concentración de asientos en Agustín Lara

Catalá ha destacado que en el proyecto "se han introducido mejoras al proyecto original, demandadas por los vecinos, como la eliminación de algunas jardineras para facilitar el acceso de vehículos de emergencias, se ha renovado tramos de colectores de la red de saneamiento que se encontraban en mal estado, se ha ampliado las zonas de carga y descarga y mejorado los accesos a comercios y talleres".

La calle Historiador Chabret, peatonalizada recayente a la plaza de la Ermita, sin bancos / M.A.Montesinos

La reurbanización de la plaza de la Ermita, en la pasada legislatura, y ahora la peatonalización del entorno de la calle Padre Viñas, Duque de Mandas, San Vicente de Paul y Reig Genoves han dado un giro radical al corazón del barrio de Orriols, donde también se han instalado se han instalado cuatro cámaras de tráfico y vigilancia en la zona más conflictiva e insegura del barrio, una demanda vecinal, que según ha recordado la alcalesa ha reducido un 30% las llamadas a la Policía Local.

Concentración de bancos en Agustín Lara / M.A.Montesinos

Las obras de reurbanización y peatonalizaciones en el entorno de la plaza de la Ermita, lo que en la anterior legislatura el gobierno progresista bautizó como la supermanzana de Orriols, arrancaron en septiembre con un plazo de ejecución de 12 meses que se ha acortado para que el espacio estuviera ya listo este verano

La alcaldesa asegura que Orriols es una de sus prioridades.