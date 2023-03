Los electrodomésticos son una gran ayuda en el hogar, tanto que en ocasiones no sabemos ya desenvolvernos sin ellos y, si se rompen, nos ocasionan un enorme trastorno, tan grande que aparcamos momentáneamente nuestras prisas diarias para repararlos o reponerlos, ya que esto suele ser de repente una de nuestras prioridades.

Y no es para menos, ya que según el electrodoméstico del que se trate, nuestra rutina y nuestra vida se puede ver más o menos afectada por este incidente. No hay más que pensar en los teléfonos móviles: hace unos años ni siquiera teníamos estos electrodomésticos y, ahora, casi no podemos vivir sin ellos. ¿Quién se puede imaginar un día sin móvil? Sin poder recibir llamadas o hacerlas, sin comunicarse por WhatsApp, sin consultar Internet desde cualquier lugar... Impensable, ¿no?

Es cierto que, si los electrodomésticos son una parte fundamental en nuestro devenir diario, cada vez más nos quejamos de que están hechos para durar poco debido a que, salvo honrosas excepciones, pocos aparatos duran ya los 30 o 40 años que estaban en las casas de nuestros más mayores. Es lo que llaman obsolescencia programada y, aunque en líneas generales afecta a todos los electrodomésticos, hay unos que se ven más afectados que otros.

Los electrodomésticos que más se rompen

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene un estudio sobre los productos de este sector que más quejas y problemas acumulan. Y es que el asunto no es baladí, sino que es una preocupación constante y extendida entre numerosas organizaciones de consumo, tanto que incluso se ha creado el Barómetro de Obsolescencia Prematura.

En él, los clientes que se vean afectados por la rotura temprana de electrodomésticos pueden señalar el problema que les ha surgido y, de la colaboración de todos los usuarios, sacar conclusiones.

Según esta información de la OCU, los teléfonos móviles son los que lideran las reclamaciones en España, así como en otros países como Alemania, Bélgica e Italia. Por detrás, a bastante distancia, están las impresoras y las aspiradoras, así como otros pequeños electrodomésticos del hogar.

Consulta en esta lista, cuáles son los electrodomésticos que más se estropean y cuáles son sus puntos débiles.

Teléfonos móviles (un 28,30 % de las quejas): el principal problema es la batería, seguido del sistema operativo y la pantalla

Impresoras (9,7 % de las reclamaciones): el inconveniente más habitual son los cabezales de impresión

Aspiradoras (8,7 %): la batería y el motor componen las grandes quejas

Televisores (8,30 %): la pantalla es el gran caballo de batalla de los usuarios

Tabletas (7 %)

Lavadoras (6,3 % de las reclamaciones)

Ordenadores portátiles (4,3 %)

Cafeteras (3,3 %)

Frigoríficos (3,3 % de las quejas)

Lavavajillas (3 %)

Además, según este barómetro, un 11 % de los fallos se produce dentro de los seis primeros meses después de la compra, cuando aún se entiende que se trata de un defecto de fabricación del electrodoméstico.

Más de doble de ese porcentajes, el 24 % de los problemas de estos aparatos ocurre entre los 2 y los 3 años de vida, justo cuando termina la garantía. Y lo peor es que muchos usuarios ni siquiera se molestan en repararlos, puesto que 4 de cada 10 electrodomésticos estropeados en España no se intentan reparar debido a que, gran parte de las veces, el precio de reparación es elevado.