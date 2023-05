La actriz británica Emily Blunt es una de las más aclamadas por público y crítica. Ha participado en un buen número de películas de gran éxito y está considerada, actualmente, una de las intérpretes más atractivas, hermosas y talentosas de la industria del cine.

La genética es en gran parte responsable de la belleza de Emily Blunt, pero la actriz admite que también debe ofrecer cuidados y mimos a su rostro y cuerpo para mantener las elevadas exigencias estéticas que se le plantean a una superestrella como ella. Tal y como ella ha confesado en más de una ocasión, en su rutina de belleza hay algo que no falta nunca y que es, nada más y nada menos, que un famosísimo producto español conocido y reconocido en todo el mundo.

El secreto de belleza de Emily Blunt

El arma secreta de Emily Blunt para tener una piel perfecta y conservar la tez hidratada y jugosa no es sino el aceite de oliva. La actriz empapa su rostro con él para mantener la humedad y sujetar las arrugas y líneas de expresión, así como obtener una suavidad extrema en la epidermis, tal como la intérprete admitió a preguntas de una famosa marca de perfumes.

No es para menos, las extraordinarias cualidades y beneficios que aporta el aceite de oliva son conocidas desde siempre, sobre todo por todas las ventajas que ofrece al organismo. Sin embargo, sus propiedades como producto de belleza no están tan explotadas o, al menos, no son tan conocidas por el público en general. Y eso que son muchas las mujeres que lo utilizan como indispensable y continua rutina de belleza.

Según Emily Blunt, ella no sólo se empapa el rostro regularmente con aceite de oliva, sino que, al menos una vez al mes, utiliza también una mascarilla facial elaborada a base de este ingrediente. "Soy adicta a las mascarillas -reconoce Emily Blunt en una conocida revista de moda-. Tengo hasta cinco diferentes, y una vez al mes, me pongo una mascarilla de aceite de oliva y duermo con ella. Es muy bueno".

Cómo usar el aceite de oliva como rutina de belleza

El aceite de oliva está repleto de vitamina E y polifenoles, así como de numerosos nutrientes beneficiosos para la piel y el organismo en general. Para utilizarlo como rutina de belleza y seguir el ejemplo de Emily Blunt puedes hacerlo de la siguiente forma, ya que no sólo deberías untarte la cara con aceite, sino favorecer que éste penetre en la dermis. ¿Cómo? De la siguiente manera: