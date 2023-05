Athos Salomé es un conocidísimo vidente brasileño que ha sido rebautizado con el nombre de Nostradamus moderno o Nostradamus vivo por la increíble precisión de sus predicciones, unas profecías que se han hecho realidad una tras otra.

Este Nostradamus moderno vaticinó, entre otros acontecimientos, la pandemia del covid-19, la muerte de Isabel II, la invasión de Rusia en Ucrania, la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol 2022 e incluso la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Y ahora, Athos Salomé se ha referido sombríamente a 2023, un año que, según anuncia, será el "principio del fin".

Quién es Athos Salomé, el Nostradamus del siglo XXI

Este Nostradamus moderno (en los países anglosajones se refiere a él como living Nostradamus, es decir: el Nostradamus vivo) tiene 36 años y es natural de Minas Gerais, un municipio brasileño.

Athos Salomé, que asegura que desde los 12 años tuvo una sensibilidad especial y que habitualmente escuchaba y hablaba de cosas que desconocía y sobre las que no tenía ningún tipo de control, decidió hace poco más de una década comenzar a hacer caso a esas señales y, a partir de ahí, todo cambió.

Según este Nostradamus del siglo XXI, todas esas cosas que sentía y percibía "parecían no tener sentido hasta que, tiempo después, ocurrían exactamente como las había pensado", algo que lo decidió a compartir su don con el resto de la humanidad.

En 2012, este nuevo Nostradamus predijo la llegada de una epidemia mundial. Nueve años después, el covid-19 apareció en China y se propagó velozmente al resto del planeta hasta convertirse en una pandemia que ha cambiado la forma de vivir de miles de personas.

A principios de este 2023, Athos Salomé también advirtió a sus seguidores de que tuviesen cuidado y permaneciesen atentos a los cambios en el mercado. "No me gustaría desesperar a los inversores en criptomonedas -dijo entonces el Nostradamus moderno-, pero podría ocurrir un problema técnico o algo sistemático que haría que miles de inversores perdieran mucho dinero". Un mes después, las criptomonedas se desplomaban en todo el mundo.

El Nostradamus moderno predice la llegada del Anticristo

Sobre 2023, Athos Salomé ha dicho que será el año que "marcará el principio del fin". Y ese momento llegará, según las predicciones del Nostradamus del siglo XXI, con el regreso del Anticristo, algo que se producirá este año.

El vidente brasileño matiza, no obstante. "Al contrario de lo que todos piensan, el Anticristo no vendrá de Europa y debería manifestarse entre 2023 y 2026", ha vaticinado el Nostradamus moderno. "Aunque los libros sagrados consideran al Anticristo como un ser, esto no significa que se materializará en una sola persona -añadió aún Athos Salomé-. De hecho, él ya está listo y en movimiento".

Así pues, los más funestos pensamientos parecen dirigirse en esta dirección y los más de 60.000 seguidores con los que este Nostradamus moderno cuenta en redes sociales permanecen vigilantes a cualquier señal que pueda revelar la identidad o identidades de ese Anticristo que marcará "el principio del fin".