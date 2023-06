Nostradamus, el nombre popular con el que se conoce a Michel de Nôtre-Dame, un boticario francés que vivió en el siglo XVI y cuya figura ha llegado a nuestros días gracias a sus supuestas dotes adivinatorias, anunció en sus conocidas profecías una fecha clave para España que está a punto de llegar.

Así lo desvela un estudioso de las predicciones de Nostradamus, que indica cuándo será ese año fatídico para España, al tiempo que justifica por qué ha llegado a esa conclusión. Se trata de una fecha "clave" a partir de la cual el país podría vivir penosos sucesos.

Nostradamus y sus predicciones para España

Nostradamus se hizo mundialmente conocido a partir de la publicación en 1555 de su libro Las Profecías, en el que mediante versos anuncia los hechos futuros que aún están por llegar. El francés escribía de forma críptica y misteriosa, extraordinariamente ambigua, lo que ha dado pie a multitud de interpretaciones. Sus palabras, que apenas parecen tener sentido, han sido estudiadas por multitud de personas siglo tras siglo y cada una ha encontrado un significado distinto.

Los detractores de Nostradamus mantienen que la falta de claridad de sus predicciones es lo que, precisamente, permite decir que el astrólogo y boticario francés acertaba en sus profecías. Y es que, con tanta ambigüedad, es fácil encontrar un significado concreto u otro en cada una de sus cuartetas.

De él dicen que predijo la muerte de Isabel II, el asesinato de John F. Kennedy, la I y la II Guerra Mundial e incluso el atentado de las Torres Gemelas el 11-S.

Pero, ¿qué dice Nostradamus de España? ¿O por el contrario sólo habla de potencias extranjeras pese a que él era francés y durante el tiempo que le tocó vivir lo que ahora es Estados Unidos no era sino una colonia británica? Pues no. Hay estudiosos que mantienen que las predicciones de Nostradamus para España también aparecen entre sus profecías y que no son nada buenas.

Es el caso de Caesarum de Nostradamus, un intérprete de este boticario y astrólogo francés que cuenta con una página web del mismo nombre en la que comparte sus estudios e interpretaciones de las profecías de Nostradamus. En ella, este analista asegura que, tal y como reveló en su libro Nostradamus Camino hacia el Apocalipsis, está a punto de llegar una fecha clave para España. Será 2026, cuando, siempre según este especialista en las profecías de Nostradamus, podría darse el "comienzo de una posible reconquista árabe desde el norte de África hasta el extremo sur de Europa".

Por qué da esa fecha Nostradamus para España

El profeta, insiste Caesarum de Nostradamus, se basaba "en la disposición de los astros en tiempos de los sarracenos", disposición que se repetiría en la mencionada fecha, con siete eclipses que oscurecerán la totalidad del suelo español a lo largo de un período concreto de tiempo.

Además, anuncia que, "a partir de octubre de 2022, España comenzará a sufrir malos sucesos, posiblemente llegados desde el norte africano, de países como Argelia, Libia o Túnez", aunque subraya que lo realmente importante será "la injerencia rusa sobre estas zonas, denotando una alta probabilidad de algún tipo de colaboración de Rusia con países africanos para perjudicar a Europa, en este caso al sur" del continente.

Al mismo tiempo, el estudioso afirma que "la parte este de España también se verá alterada, a partir de 2023, por sucesos naturales o humanos". Cabe recordar que este mismo analista fue quien predijo que el año actual, 2023, iba a ser un momento especialmente delicado para España ya que podría sufrir un "fuerte ataque", según las predicciones de Nostradamus.