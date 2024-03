La mejor manera de evitar la resaca es moderar el consumo de alcohol o abstenerse por completo. Sin embargo, si ya has bebido y estás experimentando una resaca, existen algunos consejos que podrían ayudarte a reducir los síntomas.

El truco que desconocías con el que no volverás a tener resaca. / Pexels

El zumo de naranja, tu gran aliado los días de recasa

Por ejemplo, un truco que posiblemente desconocías es que beber zumo de naranja antes de acostarse puede proporcionar algunos beneficios para reducir notablemente los síntomas de la resaca. Y es que existen varias razones por las que el zumo de naranja ayuda a prevenir el malestar general que provoca el consumo de alcohol al día siguiente.

Por una parte, el zumo d naranja ayuda a la reposición de vitamina C. El alcohol puede agotar los niveles de vitamina C en el cuerpo, y bien se sabe que el zumo de naranja es rico en vitamina C, lo que en consecuencia ayuda a reponer estos nutrientes esenciales.

Por otra parte, el zumo de naranja ofrece hidratación por su alto contenido de agua. La deshidratación es uno de los principales contribuyentes a los síntomas de la resaca, y beber líquidos antes de acostarse es de gran ayuda para contrarrestar este efecto.

Por último, el zumo de naranja es muy rico en zúcares naturales, los cuales proporcionan una fuente de energía rápida. Esto es beneficioso para contrarrestar la fatiga o el cansancio asociado con la resaca.

Sin embargo, si durante la resaca se tienen síntomas como angustia o dolor estomacal no es muy recomentable, y es importante tener en cuenta que el zumo de naranja también es ácido, lo cual podría no ser agradable para algunas personas con el estómago sensible durante una resaca. Además, el azúcar en el zumo puede afectar los niveles de glucosa en la sangre, lo que podría no ser ideal para algunas personas.

Otros consejos que ayudan a reducir los síntomas de la resaca

Además de beber zumo de naranja antes de acostarse, hay más consejos que se pueden poner en práctica para reducir notablemente los síntomas de la resaca:

Hidratación: El alcohol tiene propiedades deshidratantes, así que es importante reponer los líquidos perdidos. Bebe agua o bebidas isotónicas para restablecer el equilibrio de electrolitos.

Comida: Puede que en los momentos de resaca te apetezca comer "comida basura", pero esto solo puede tener efectos negativos. Por el contrario, debes comer alimentos ricos en nutrientes antes y después de beber. Esto puede ayudar a ralentizar la absorción de alcohol en el torrente sanguíneo y proporcionar nutrientes esenciales.

Suplementos: Considera tomar suplementos como vitamina B, C y electrolitos para ayudar a tu cuerpo a recuperarse.

Cafeína moderada: La cafeína puede ayudar a aliviar la somnolencia, pero ten cuidado, ya que también puede aumentar la deshidratación. No exageres con el consumo de cafeína.

Ducha fría o caliente: Una ducha puede ayudar a refrescarte y revitalizarte, aunque los efectos pueden variar según la persona.

Una ducha también ayuda a sobrellevar mejor la resaca. / Pexels