Así debes decorar tu hogar para ser más feliz

La decoración del hogar es una de las tareas que más tiempo nos lleva. Es un aspecto fundamental de nuestra casa y de nuestra propia vida. La elección de esos detalles hará de esas cuatro paredes un verdadero hogar con el que te sentirás feliz y realizado.

Si tu principal meta es llegar a casa y sentir que la felicidad de tu hogar te invade, apúntate estos trucos de decoración.

Detalles personalizados



Para que realmente te sientas feliz y realizado en tu casa es fundamental que ésta hable de ti. Para ello puedes recurrir a los detalles personalizados. Estos pueden ser desde marcos de fotos especiales o frases positivas o inspiradoras en estancias de la casa.

GETTY IMAGES

Los productos 'do it yourself' serán tu mejor aliado para dejar ese sello propio en tu hogar.

Plantas

Las plantas naturales serán tu mejor aliado para invadir tu casa de felicidad. La luz y color que aportan estos productos es única y nada más entrar por la puerta podrás notar su influencia en tu hogar.

GETTY IMAGES

Aceites y velas

Las esencias hablen de ti y si quieres abrir la puerta de casa y sentir esas fragancias que tanto te gustan, puedes recurrir a los aceites perfumados. Lo mismo conseguirás con las velas aromáticas.

Colores suaves

A la hora de pintar las paredes de tu casa huye de los colores fuertes y apuesta por los tonos suaves y pastel. De esta manera, conseguirás armonía y sensación de limpieza y amplitud en tu hogar. El color de las paredes es fundamental para determinar el ambiente que se respira en cada casa.

GETTY IMAGES

Decoración minimalista

Por último, la decoración minimalista es la clave para conseguir esa sensación de paz en el hogar. Los ambientes recargados generan estrés, por lo que los espacios en los que haya sensación de amplitud te harán sentir mejor en tu hogar.